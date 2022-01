Königsberglifte: Regen stoppte den Skibetrieb

Die Saison hatte für die Königsberglifte aber gut begonnen. Ab Mitte Dezember konnten am Königsberg die Lifte 1, 2, 4 und 5 sowie der Kinderseillift in Betrieb gehen. „Wir hatten im Dezember an den Wochenenden Betrieb und waren sehr gut besucht“, zieht Herbert Zebenholzer von den Königsbergliften Bilanz über den vergangenen Monat.

Die Schneegrundlagen der Pisten bei Lift 4 und 5 sind zwar noch vorhanden, der anhaltende Regen der Vorwoche reduzierte das Weiß aber beträchtlich. Die Wetterprognose für das neue Jahr soll jedoch dem Skigebiet wieder in die Karten spielen. „Sollte das Wetter wieder umschlagen, können wir bei etwas Naturschnee und mit ein bis zwei Nächten Beschneiung mit zwei oder drei Liften wieder durchstarten. Wir rechnen in der zweiten Jännerwoche wieder mit Betrieb der Anlage“, blickt Zebenholzer zuversichtlich in das neue Jahr.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

Die Karten sind an der neuen Kassa bei Lift 1 erhältlich. Zwischen zehn und fünfzehn Prozent des Ticketverkaufs machen die Onlinebuchungen aus. „Der 2G-Status der Gäste wird bei uns an der Kassa überprüft und vorbildlich eingehalten“, sagt Zebenholzer.

„Der Königsberg ist ein wesentlicher Wirtschaftsmotor im Ort und ich möchte mich beim engagierten Liftteam besonders für seinen Einsatz bedanken“, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. 2020/21 konnte die Wintersaison am Königsberg erst Mitte Jänner starten. Es folgten darauf noch insgesamt 30 Betriebstage.