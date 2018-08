Lebensmitteldetektive am Bauernhof.

Viele Lebensmitteldetektive tummelten sich in der vergangenen Woche am Bauernhof Oberstadl: Im Rahmen des Ferienprogramms „Äktsch’n rund ums Spitzhiatl“ konnten die Kinder unter der Leitung von Ortsbäuerin Michaela Lueger an verschiedenen Stationen herausfinden, woher Chips, Popcorn und Co kommen.

Bericht und Fotos: Jungreporterinnen Julia Fankhauser und Lisa Jagersberger