Leopold Steindler betreibt Volksmusik aus Leidenschaft

Bereits seit den Siebzigerjahren ist Leopold Steindler mit verschiedenen Musikprojekten im Ybbstal und darüber hinaus aktiv. Der NÖN erzählte er über seine Gruppen, die Liebe zur Musik und den aktuellen Neustart nach Pandemie-bedingter Pause.

Steindler wurde 1953 geboren und macht bereits seit seinem zehnten Lebensjahr Musik. „1972 habe ich dann die Steindler Buam gegründet“, erzählt der gebürtige Opponitzer, der heute in Hollenstein wohnt. „In direkter Nachfolge entstand 2016 dann die Gruppe Krainerklang.“ Musikalisch hat sich die Gruppe verschiedenen Spielarten von Volks- und Tanzmusik verschrieben. Wie der Name bereits verrät, kommt dem Oberkrainer-Stil dabei besondere Bedeutung zu. Darunter versteht man eine in den Fünfzigerjahren von dem Gebrüderpaar Avsenik neu entwickelte Richtung, die sich unter anderem durch die Besetzung mit Trompete, Klarinette, Akkordeon, Gitarre und Bariton auszeichnet. „Die Oberkrainer Musik liegt uns im Blut“, schwärmt Steindler. „Da gibt es auch einige Videos, zum Beispiel auf facebook, wo wir fast in Perfektion den Oberkrainer interpretieren.“ Aber auch die traditionelle österreichische Volksmusik hat Platz im Programm der Gruppe, wie auch moderne Tanzmusik. In den letzten beiden Jahren wurde die Gruppe dann allerdings durch Corona ausgebremst, wie Steindler erzählt: „Wir waren mit beiden Gruppen ziemlich aktiv und auch sehr erfolgreich, die Pandemie hat uns allerdings ziemlich ins Werk gepfuscht!“

Stammtisch für Musikanten aus nah und fern

Nun soll es also langsam wieder losgehen, die Gruppe freut sich darauf, wieder vor Publikum spielen zu können, die Situation ist allerdings auch nicht ganz einfach, wie der Musiker erklärt: „Viele Veranstalter trauen sich noch nicht so richtig oder haben einen auch ein wenig aus dem Sinn verloren. Der Markt ist auch übersättigt.“ Für die kommenden Monate hoffen Krainerklang daher auf viele interessierte Veranstalter, Publikum und eine positive Entwicklung des pandemischen Geschehens.

Leopold Steindler ist auch Gründer und Obmann des seit 1998 bestehenden Volksmusikvereins Hollenstein und organisiert einen Musikantenstammtisch in der Opponitzer Schluchtenhütte. „Der Verein schaut darauf, dass die Volksmusik in jeder Richtung weiter besteht“, erklärt Steindler. „Zu den Stammtischen kommen die Leute von nah und fern insofern es sich für sie ausgeht.“ Durch seine Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern wie zum Beispiel Mnozil Brass oder Franz Posch kann Steindler auch immer wieder Größen der Volksmusikszene für den Stammtisch gewinnen, im Vordergrund steht aber stets die Freude am Musizieren selbst. „Ich musiziere mit allen, mit Profis wie mit Anfängern, mir macht das einfach Spaß!“, freut sich Steindler. Der nächste Stammtisch findet am Sonntag. 3. April, ab 15 Uhr in der Schluchtenhütte in Opponitz statt. Alle interessierten Sänger und Musikanten aus nah und fern sind herzlich dazu eingeladen.

