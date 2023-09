LFS Hohenlehen: Direktor Klaffner trat in Ruhestand

„In den 24 Jahren als Direktor zeigte Leo Klaffner Führungsqualität sowie fachlichen Weitblick und hat damit die Fachschule Hohenlehen zu einem renommierten Bildungszentrum mit Strahlkraft weit über die Region hinaus aufgebaut“, betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Verabschiedung von Schulleiter Leo Klaffner, der mit Ende August seinen wohlverdienten Ruhestand antrat.

Leo Klaffner ist Absolvent der Höheren Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft Raumberg/Gumpenstein in der Steiermark. Nach der Lehrerausbildung in Wien Ober St. Veit war er ein Jahr an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra als Fachlehrer für Nutztierhaltung tätig. Seit September 1983 war Leo Klaffner an der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen als Fachlehrer für Landtechnik, Obstbau, Marketing und Wirtschaftskunde, Politische Bildung sowie Rechtskunde tätig. Seit dem 1. September 1999 war Klaffner Direktor der LFS Hohenlehen. Er ist auch Obmann der „Bäuerlichen Schlachtgemeinschaft Oberes Ybbstal“. Neben seinem Wirken im Dienst der Agrarbildung zählen vor allem seine Familie, die Bio-Landwirtschaft mit Mutterkuhhaltung, das Bergwandern und die Chormusik zu seinen Leidenschaften.

Seit September ist die bisherige Direktorstellvertreterin Maria Ottenschläger mit der Schulleitung betraut.