LFS Hohenlehen: Maria Ottenschläger ist neue Direktorin

Mit 1. September wurde Maria Ottenschläger zur neuen Direktorin der Bergbauernschule Hohenlehen bestellt. Sie übernimmt die Schulleitung von Leo Klaffner, der Ende August in den Ruhestand trat. Maria Ottenschläger ist Absolventin der BOKU mit der Studienrichtung Landwirtschaft. Sie arbeitete neun Jahre in der AMA als Kontrollorgan. Nach fünf Jahren als Lehrerin an der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn ist sie seit elf Jahren als Lehrerin an der LFS Hohenlehen tätig.

„Mit Maria Ottenschläger übernimmt eine erfahrene Expertin für die Bereiche Tierzucht und internationale Beziehungen die Führungsagenden der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen. Gerade in der global vernetzten Welt von heute ist es von großem Vorteil, über gute Kontakte und Partner im Ausland zu verfügen“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Landesrätin hob auch Ottenschlägers Verdienste um die Durchführung der österreichweiten Tierbeurteilungswettbewerbe, ihre Tätigkeit in der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle sowie ihr Engagement in der EUROPEA, dem europäischen Netzwerk der landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen auf Europaebene, hervor.

„Die Bergbauernschule Hohenlehen verfügt über ein hervorragendes fachliches Renommee, das durch das große Engagement der Lehrkräfte sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht werden konnte. Dies gilt es nun zu stärken und an die Erfordernisse der Zeit anzupassen“, betonte die neue Schulleiterin.