Mittlere Reife und Abschlussfeier an der LFS Hohenlehen

Die Sonne schien, als der 3. Jahrgang der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen am 29. Juni seinen Abschluss beim Schloss Hohenlehen unter Beisein von Eltern und Ehrengästen feierte. Die Klassenvorstände Thomas Six und Martin Hack überreichten gemeinsam mit den Vertretern der Landwirtschaftskammer die Zeugnisse und Facharbeiterbriefe an die 34 Absolventen und zwei Absolventinnen.

Die Abschlussklasse 3B mit den Ehrengästen. Foto: LFS Hohenlehen

Als beste Schüler des Schuljahrs 2022/2023 wurden Lukas Theurezbacher aus Mauer bei Amstetten, Sebastian Brenn aus Gaflenz und Gabriel Resch aus St. Georgen/Reith ausgezeichnet.

Beste Schüler 2022/23: Direktor Leo Klaffner gratulierte Lukas Theurezbacher, Sebastian Brenn und Gabriel Resch. Foto: LFS Hohenlehen

Schulleiter Leo Klaffner (rechts) überreichte Harald Gilge das Dankschreiben der Bildungsdirektion. Foto: LFS Hohenlehen

Waldwirtschaftslehrer Harald Gilge erhielt im Rahmen der Feier anlässlich seiner Pensionierung eine Auszeichnung der Bildungsdirektion für sein jahrelanges Wirken in Hohenlehen. Direktor Leo Klaffner wünschte im Namen aller Hohenlehner alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Auch für den Schulleiter war dies der letzte Schulschluss, denn er wird mit Anfang September in den Ruhestand treten.