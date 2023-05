Neuer Bienenlehrpfad an Bergbauernschule Hohenlehen eröffnet

Seit über 30 Jahren hat sich die LFS Hohenlehen der biologischen Landwirtschaft verschrieben und ist zudem seit vier Jahren als Naturpark-Schule zertifiziert. Mit dem neuen Bienenlehrpfad setzt man einen weiteren Schritt, um die Kreisläufe der Natur zu verstehen und das Leben ihrer Geschöpfe begreifbar zu machen. Der frei zugängliche Themenweg, der über die faszinierende Welt der Bienen und der Imkerei anschaulich informiert, wurde kürzlich von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister feierlich eröffnet.

„Der neue Bienenlehrpfad trägt dem großen Interesse an den nützlichen Insekten Rechnung und bietet authentische Einblicke in die Welt der Bienen sowie der praktischen Arbeit in der Imkerei“, betont Teschl-Hofmeister. Zudem gebe es zahlreiche Tipps und Anregungen zur Förderung der Vielfalt von Honig- und Wildbienen im eigenen Garten und auf dem Balkon. Auch für Lehrausgänge von Schulklassen seien die neu angelegten Themenwege bestens geeignet, sagt die Landesrätin.

„Der Lehrpfad umfasst 13 Infotafeln, auf denen detailreich über das Leben der Bienen und des gesamten Bienenvolkes informiert wird. Die vielfältigen Arbeiten in der Imkerei, wie etwa die Gewinnung des Honigs, werden anschaulich vermittelt. Zudem wurde darauf geachtet, dass sich in unmittelbarer Nähe des Lehrpfads auch Bienenvölker befinden“, erklärt Direktor Leo Klaffner.

Ziel: Bewusstseinsbildung zum Schutz der Bienen fördern

„Ein besonderes Anliegen ist uns, die vielfältigen Leistungen der Bienen aufzuzeigen und Bewusstseinsbildung zu deren Erhaltung sowie Schutz zu fördern. Denn 80 Prozent aller heimischen Blütenpflanzen sind auf die Bestäubung verschiedenster Insekten angewiesen, wovon die Honigbiene einen bedeutenden Anteil übernimmt“, erklärt Fachlehrerin Christina Forsthuber, die für die Imkerei an der Fachschule Hohenlehen verantwortlich zeichnet.

Der Lehrpfad startet bei der Schule und führt zunächst am Ufer der Ybbs entlang, um dann über das Schulareal zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Ermöglicht hat die Errichtung des neuen Bienenlehrpfads der Verein Landimpulse.

Wer sein Wissen rund um die Imkerei vertiefen will, dem stehen spezielle Kurse für den Einstieg in die Welt der Bienen offen, die an 13 Standorten in Niederösterreich angeboten werden. Informationen dazu bei der NÖ Imkerschule Warth unter www.lfs-warth.ac.at und bei Landimpulse www.landimpulse.at.

