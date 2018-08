Auf der grünen Wiese mitten im Ortszentrum der Gemeinde Hollenstein, wosich derzeit noch eine Weide und an deren Rand noch ein alter Stadel befinden, werden demnächst die Baumaschinen auffahren. Auf der sogenannten Frühwald-Wiese, die zwischen Dorfplatz und Wurnausiedlung unmittelbar an einer bestehenden Siedlungsstraße liegt, sollen insgesamt zehn Bauparzellen entstehen. So ist es im Entwurf der Parzellierung vorgesehen, den Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer und Eigentümer Peter Skolek kürzlich präsentierten.

„Wir konnten eine gute und positive Einigung erzielen. Ab sofort sind daher zehn Bauparzellen in Toplage bei uns in Hollenstein verfügbar. Das freut sicherlich viele Jungfamilien, die schon auf einen passenden Baugrund warten“, berichtet Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.

Die Aufschließung dürfte sich bis ins kommende Jahr erstrecken. Die Umwidmung in Bauland erfolgte bereits vor Jahrzehnten und bringt der Gemeinde nun einen Zeitgewinn.

Zebenholzer: "In bester Lage"

Für Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer ist es ein „Meilenstein in der Hollensteiner Baugeschichte“, denn: „Die zehn neuen Grundstücke befinden sich in bester Lage“, freut sich die Ortschefin, die damit auch einen neuen Frequenzbringer für das Ortszentrum erwartet.

Die Größe der mit Bauzwang versehenen Grundstücke liegt im Bereich von etwa 750 bis 900 Quadratmetern.

Informationen zu den Grundstücken erhalten Interessierte am Gemeindeamt Hollenstein bei Amtsleiter Wolfgang Kefer unter 07445/218 oder unter 0664/4400344.