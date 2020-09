Entlang des Ybbstalradwegs in Hollenstein gibt es seit Sonntag eine neue Attraktion. Die Landjugend Hollenstein erarbeitete am Wochenende einen 1.100 Meter langen Fitnessparcours mit vier Stationen.

„Unser Projekt heißt Ybbstaler Motorikwegerl“, erzählen die beiden Landjugendleiter Magdalena Hofmacher und Tobias Schnabel. Insgesamt wirkten 45 Landjugendmitglieder an der Planung und Errichtung der zum Großteil aus Holz gefertigten Fitnessstationen mit.

Am Sonntagnachmittag erfolgte die Projektpräsentation im Beisein der Landjugend und der Gemeindevertretung. Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer und Vizebürgermeister Walter Holzknecht dankten dem Verein und gratulierten zum Erfolg.

Und mit diesem kann sich die Landjugend Hollenstein sehen lassen: In nur 42 Stunden, davon in lediglich 31 Stunden reiner Arbeitszeit – es wirkten insgesamt 45 junge Damen und Herren mit – errichteten die Jugendlichen eine Kraft-, eine Balance-, eine Geschicklichkeits- und eine Kletterstation. Als Draufgabe entstand kurzerhand sogar noch eine Kletterwand beim Eingang. Das bunte Willkommensportal befindet sich direkt am Radweg vis-a-vis des Altstoffsammelzentrums in der Nähe des ehemaligen Bahnhofes. „Die erste Nacht arbeiteten wir bis vier Uhr früh, um sechs Uhr ging es dann am Samstag für die meisten schon wieder los“, erzählt Magdalena Hofmacher. Für die Landjugendleiterin war es der erste Projektmarathon in Leitungsfunktion und eine bereichernde Erfahrung:

„Ich konnte zuvor viel von meiner Vorgängerin lernen, am Samstag waren wir dann schon eingearbeitet, haben die Stationen betreut sowie geschaut, dass alles reibungslos funktioniert.“