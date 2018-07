Beim Ferienprogramm „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“ waren kürzlich zahlreiche Kinder von sechs bis 14 Jahre in Raftingbooten entlang der Ybbs unterwegs. Durch das Programm geleitet wurden sie von der Obfrau des Vereins Naturpark NÖ Eisenwurzen Christina Forsthuber sowie von Christian Ehgartner und dem Team des Sportcamps Wildalpen.

Bei der abwechslungsreichen Fahrt hatten die Kinder die Gelegenheit, den Fluss aus einer besonderen Perspektive zu erleben. Besonders an schwierigen Stellen galt es, Teamgeist zu zeigen, denn nur so war eine Überwindung der Hindernisse möglich. Eineinhalb Stunden später legte die Gruppe beim Ybbsufer bei der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen an.