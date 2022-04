Sicher in den Frühling mit „Radlos?“-Workshop

Werbung

In Hollenstein fand letzten Dienstag im Rahmen des Reparatur-Cafés Hollenstein der Workshop „Radlos?“ zum Thema Frühjahrs check beim Rad statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten gemeinsam mit den Reparateuren anhand einer Checkliste lernen, worauf besonders zu achten und wie wichtig eine funktionierende Bremse ist. Viele Unfälle und gröbere Reparaturen können durch regelmäßige Wartung und Reinigung des Fahrrads vermieden werden. Reparaturkoffer und der Radständer wurden dabei vom Kooperationspartner Bikepark Königsberg zur Verfügung gestellt. Insgesamt sieben Fahrräder und ein Roller sind nun wieder fit für die Radsaison. „Gerade in unserer Region rund um Hollenstein, am Ybbstalradweg, den zahlreichen Mountainbikestrecken und dem Bikepark am Königsberg ist es besonders wichtig, das Fahrrad gut in Schuss zu halten. Unserem Team war es einfach ein Anliegen, dieses Wissen zu vermitteln und so für mehr Sicherheit zu sorgen“, sagten die beiden Leiterinnen des Reparatur-Cafés, Corinna Haslinger und Evelyn Gratzer.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.