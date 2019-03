Am vergangenen Wochenende ging die Skisaison zu Ende. Mit 60 Betriebstagen und rund 24.000 Besuchern kann Geschäftsführer Herbert Zebenholzer auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Zebenholzer. „Zwischen Weihnachten und Neujahr hatten wir kurz Probleme. Letztendlich schnitten wir aber bei etwa gleich vielen Betriebstagen bei den Besucherzahlen ein bisschen besser ab als im Vorjahr.“

Auch wenn die Skisaison vorbei ist, bleibt zum Ausrasten am Königsberg keine Zeit, schließlich möchte man am 20. April schon in die Bike-Saison starten.