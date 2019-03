Relativ glimpflich endete ein spektakulärer Auffahrunfall am vergangenen Sonntag Nachmittag auf der B 31 zwischen Hollenstein und St. Georgen/Reith. Ein Autobus krachte in den vor ihm fahrenden Pkw, als dieser links abbiegen wollte. Das Auto wurde von der Straße geschleudert und kam am Straßenrand auf dem Dach zu liegen. Wie durch ein Wunder blieb die Lenkerin bei dem Unfall unverletzt. Der Beifahrer wurde mit relativ leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Reith sicherte die Unfallstelle ab und barg das Fahrzeug.