Die starken Schneefälle der letzten Tage forderten die Feuerwehren im Oberen Ybbstal. Gleich viermal mussten die Florianis hier zu Fahrzeugbergungen ausrücken – einmal in St. Georgen/Reith und dreimal im Gemeindegebiet von Hollenstein.

Am Donnerstag, 3. Jänner, kam im Gemeindegebiet von St. Georgen/Reith ein Pkw während heftiger Windböen von der schneebedeckten Bundesstraße B 31 ab. Die Feuerwehr St. Georgen/Reith zog den Wagen mittels Seilwinde zurück auf die Straße.

Auch in der Nähe des Jagdguts Schmidtkunz kam ein Pkw von der B 31 ab. | FF Hollenstein

In Hollenstein musste die Feuerwehr am Donnerstag gleich zweimal ausrücken. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Fahrzeugbergung auf die B 31 in der Nähe des Jagdgutes Schmidtkunz alarmiert. Ein Pkw geriet hier auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Um 17.15 Uhr wurden die Florianis erneut alarmiert. Hier kam auf einem Güterweg in der Nähe des Hauses Ziegelau ein Pkw von der Fahrbahn ab. Beide Male zog die Feuerwehr die Fahrzeuge mittels Seilwinde zurück auf die Straße.

Ein weiteres Mal musste die Feuerwehr Hollenstein dann am vergangenen Samstag ausrücken. Ein Pkw kam gegen 10.45 Uhr von der B 31, nahe Schlossmauer, von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Auch hier sicherte die Feuerwehr die Fahrbahn ab und zog den Pkw zurück auf die Straße.