Mit 24 Kandidaten geht die ÖVP Hollenstein am 26. Jänner ins Rennen. Als Nummer eins tritt Gemeinderat Martin Sonnleitner an. Vor fünf Jahren konnte die ÖVP ein Mandat zulegen. Die Mehrheit im Gemeinderat ist deshalb das angepeilte Ziel der ÖVP, wobei mit der Liste faires Hollenstein die Karten nochmals ganz neu gemischt werden könnten.

Die ÖVP tritt mit einem Vorzugsstimmenmodell an. Die Reihung am Wahlzettel erfolgt nach dem Alphabet. Wer den meisten Wählerzuspruch bekommt, soll in den Gemeinderat einziehen. Lediglich Sonnleitner als Listenerster ist fix.

Wieder auf der ÖVP-Liste zu finden sind die geschäftsführenden Gemeinderäte Herbert Jagersberger und Friedrich Buder, ebenso wie der ehemalige VP-Fraktionschef Thomas Krejci, der sich vor drei Jahren aus dem Gemeinderat zurückgezogen hatte. Ebenfalls mit dabei: Seniorenbund-Obfrau Helga Urban, Wirt Peter Jagersberger und Baumeister Martin Helm. Gemeinderätin Martina Eschauer kandidiert nicht mehr.