Ein Schild, das Teilnehmer bei einem der letzten Waidhofner Klimaproteste trugen, stößt dem Hollensteiner ÖVP-Gemeinderat Bernhard Jagersberger sauer auf. „Kein Fleisch, keine Tierprodukte“ stand darauf zu lesen.

„Ohne unsere Wiederkäuer könnten die Wiesen und Almen bei uns nicht zur Nahrungsmittelproduktion genutzt werden und würden somit zuwachsen“, führt der 29-jährige Förster und Nebenerwerbslandwirt aus. „Die Erhaltung unserer Kulturlandschaft hängt unmittelbar mit dem Konsum regionaler Produkte zusammen. Und das sind bei uns eben großteils Milch und Fleisch.“

Jagersberger, der bei der Gemeinderatswahl für die ÖVP wieder ins Rennen gehen wird, betont, dass sich seine Kritik nicht gegen die Klimademos generell richte, da ihm der Klimaschutz sehr wichtig sei. „Gerade die Land- und Forstwirtschaft hat jetzt schon mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen“, sagt er. „Aber man muss die Sache etwas differenzierter betrachten.“

Statt Fleisch aus Übersee solle man regionale Produkte kaufen, führt er aus. „Der Fleischkonsum vieler Menschen ist sicher zu hoch, und es muss auch niemand Fleisch essen“, sagt Jagersberger. „Aber Klimaschutz betreibt man am besten, wenn man bewusst regional und saisonal einkauft.“ Auch die Landwirtschaft müsse ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, hält der ÖVP-Gemeinderat fest. „Aber die tierische Produktion für den Klimawandel verantwortlich zu machen, ist schlichtweg unqualifiziert.“

Protest nicht gegen einzelnen Verbraucher

Die Organisatoren der Waidhofner Klimaproteste Raphael Kößl und Georg Wagner betonen, dass sich die Proteste nicht an den einzelnen Verbraucher, sondern an den Gesetzgeber richten und die Landwirtschaft eine der wichtigsten Partnerinnen für die Wende in eine klimafreundliche Zukunft sein könne. Konventionelle, agroindustrielle Landwirte seien da aber nicht gemeint, sondern eine kleinstrukturierte, biologische Produktionsweise.

Die Organisatoren halten fest, dass der Verzehr von Fleisch- und Tierprodukten wesentlich zum persönlichen ökologischen Fußabdruck beitrage. „Es muss nicht jeder Veganer oder Vegetarier werden, aber jeden Tag Fleisch zu essen ist weder für den Planeten noch für den eigenen Organismus gut“, sagen sie. „Angesichts der Tatsache, dass Fleischkonsum einen größeren CO -Rucksack trägt als pflanzliche Ernährung, ist es vollkommen gerechtfertigt, mit einem Plakat ‚Kein Fleisch, keine Tierprodukte‘ zu demonstrieren“, meinen die Organisatoren und laden alle Kritiker im Sinne eines differenzierten Austauschs zur nächsten Klimademo ein.