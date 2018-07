Von Sonntag, 15., bis Samstag, 21. Juli, fand in der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen die erste der drei traditionellen Familiensingwochen Niederösterreichs statt.

Familiensingwochen in Hohenlehen .

Die Leitung oblag zum letzten Mal Erhard Mann, der im Rahmen der Abschlussveranstaltung die zweijährig stattfindende Familiensingwochenprogramm in die Hände seines Nachfolgers Lukas Langer legte. Rund 130 Teilnehmende präsentierten beim glanzvollen Abschlussabend am Freitag in der Hohenlehner Kursstätte ihre einstudierten Chor- und Musikstücke.

Die intensive Probenarbeit in Hollenstein ergänzten die Organisatoren mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm in und rund um Hohenlehen. Nach mehr als 60 Jahren der Gründung zeichnet nach dem Bildungs- und Heimatwerk nunmehr die Vokalakademie Niederösterreich für die Organisation der drei Familiensingwochen verantwortlich.

Die zweite Programmwoche findet von Sonntag, 22. Juli, bis Samstag, 28. Juli, ebenfalls in Hohenlehen unter der Leitung von Ruth Bachmair statt. Die dritte wird von Familie Lhotka von 12. bis 19. August in Bad Traunstein abgehalten.

Info: www.vokalakademie.at