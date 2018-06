Legendäre Mühlendisco am Königsberg .

Die Mühlendisco der Landjugend Hollenstein ist ein Fixpunkt unter den Veranstaltungen im Jahr. Die frühsommerliche Partynacht fand heuer am vergangenen Mittwochabend am Königsberg statt. Die Sprengelobleute Andrea Bläumauer und Johannes Mandl sowie ihre Stellvertreter Daniela Schnabel und Tobias Schnabler hatten zusammen mit dem Verein ein großes Fest auf die Beine gestellt. Das traditionelle Mühlenrad durfte diesmal wieder ebenso wenig fehlen wie die beachtliche Anzahl von sechs verschiedenen Bars, die im Kuhstall sowie am Vorplatz des Gasthofes Jagersberger angeordnet waren.