Jeweils 2 Mädchen versorgten selbständig einmal in der Woche die gesamte Schule mit einem schmackhaften, zumeist vegetarischen, zweigängigen Abendessen für 80 Personen. Diese Aufgabe umfasste neben der Recherche nach passenden Rezepten für die Großküche, der Mengenberechnung und des Schreibens der Einkaufsliste auch eine umfassende und genaue Zeitplanung, denn pünktlich um 17.25 Uhr warten die Kolleginnen hungrig auf das Läuten der Essensglocke. Die Schülerinnen meisterten diese Aufgabe bravurös und bewiesen ihre Kochkünste. So ganz nebenbei wurde auch noch Englisch gelernt, da so manches Rezept aus der amerikanischen Küche stammte, wie zum Beispiel ein „Red Velvet Cake“, welcher seine samtig dunkelrote Farbe durch die Kombination von Schokolade und roten Rüben erhält.