Insgesamt traten 18 Teams zu je zwei Teilnehmenden an. Der Freizeitverein veranstaltete das Rennen im natürlichen Flussbad, das weit über die Region an Bekanntheit genießt.

Nach dem Erwachsenenbewerb versuchten sich auch zehn Kindermannschaften im Sautrogpaddeln. Der Bewerb in Hollenstein war der Auftakt der dreiteiligen Eisenwurzenmeisterschaft.

Diese findet am Samstag, 11. August, bei der Neuen Mittelschule in Reichraming (OÖ) und am Mittwoch, 15. August, an der Seewiese in Kleinreifling (OÖ) ihre Fortsetzung. Auf die Gewinner der Meisterschaft warten wertvolle Preise.