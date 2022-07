Zusammenführung von Schulen ist vom Tisch

Werbung

Große Freude herrscht beim Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule Unterleiten angesichts der Aussagen von ÖVP-Landtagsabgeordnetem Anton Kasser, dass der Schulstandort in Hollenstein weiter bestehen bleibe.

Wie die NÖN berichtete, hatte die damalige Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) 2016 die Zusammenführung der Fachschulen Unterleiten und Hohenlehen am Standort Hohenlehen in den nächsten fünf Jahren in Aussicht gestellt. Das sorgte für einen Aufschrei und großen Protest in der Region. Der Absolventenverband der LFS Unterleiten rief in Folge eine Unterschriftenaktion ins Leben. Knapp 10.000 Unterschriften, die sich gegen die Zusammenlegung der beiden Standorte aussprachen, wurden schließlich an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) übergeben.

Grund für das jetzige Aufatmen beim Absolventenverband ist ein Interview mit Kasser in der Ybbstaler NÖN im Juni. Der Landtagsabgeordnete hatte darin festgehalten, dass eine Zusammenlegung der beiden Schulen an einen Standort kein Thema mehr sei. „Wir haben vor vier, fünf Jahren im Landtag 110 Millionen Euro für den Ausbau der berufsbildenden Schulen beschlossen“, sagte Kasser. „Dieses Geld wurde verbaut, Hohenlehen war da nicht dabei, weil wir dem Vorhaben sehr defensiv gegenüber gestanden sind. Die beiden Schulen zusammenzuführen und die Fachschule Unterleiten zu übersiedeln, sehe ich als keine Option mehr. Von meiner Seite, aber auch von Landesseite, gibt es da keine Intention dazu.“

Formal gehören die Landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten und die Bergbauernschule Hohenlehen bereits lange Zeit zusammen, ist die LFS Unterleiten doch seit 25 Jahren eine Expositur der LFS Hohenlehen. An der Schule im Hollensteiner Ortsteil Dornleiten werden zwei Zweige angeboten. Der Schwerpunkt ECO Design bietet Abschlüsse in den Bereichen Floristik, Dekoration, Kinderbetreuung und Betriebsdienstleistung. Im Tourismus-Schwerpunkt können die Schülerinnen Lehrabschlüsse im Restaurantfach und im Kochen erzielen. Ebenfalls ein begehrter Abschluss ist der Facharbeiter des Betriebs- und Haushaltsmanagements. Daneben werden eine Reihe von Zusatzqualifikationen angeboten.

