holzquelle: Neuer Vertriebsweg für regionales Holz

Seit Ende Februar gibt es mit der Online-Plattform „holzquelle“ einen neuen digitalen Marktplatz für alles rund um das Thema Holz. Gegründet wurde das Start-up von zwei Großramingern, dem Förster Christoph Kronsteiner und dem Software-Entwickler Florian Aspalter.

Kronsteiner absolvierte die Höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur und arbeitete zehn Jahre als Förster beim Land Oberösterreich. Vor drei Jahren übernahm er den elterlichen Forstbetrieb und ist seitdem selbstständiger Förster. Damals entstand auch die erste Idee für „holzquelle“. „Die Situation am Holzmarkt war sehr schlecht, unter anderem durch Borkenkäfer und Überfluss“, erzählt der Förster. „Ich musste ein paar Mal zusehen, wie meine schönsten Bäume in der Hackmaschine gelandet sind, weil ich keine Abnehmer hatte. Ich dachte mir also, es braucht eine neue Absatzmöglichkeit, weil der Bedarf ja trotzdem da ist.“

Gemeinsam mit einem guten Freund, dem Software-Entwickler Florian Aspalter, begann Kronsteiner darüber nachzudenken, wie man diese neue Absatzform gestalten könnte. Nach etwa einem Jahr holten die beiden den gebürtigen Ybbsitzer Florian Aspalter, seines Zeichens Finanzspezialist und Geschäftsführer der Purgstaller flasco GmbH, mit ins Boot. „Gemeinsam haben wir die Idee dann größer gedacht und uns um ein Team umgeschaut“, erzählt Kronsteiner. „Ein Investor, der uns finanziell unterstützt, kam dazu, die Deckweiss GmbH aus Purgstall entwickelt die Online-Plattform. Seit einem Jahr arbeiten wir jetzt schon recht intensiv daran.“

„holzquelle“ bietet Unternehmen wie auch Privatpersonen die Möglichkeit, Inserate zu schalten oder auf diese zu antworten. Angeboten wird alles, was mit Holz zu tun hat, zum Beispiel Brennholz, Rundholz, Schnittholz, Hackschnitzel, Pellets und noch stehendes Holz. Auch Dienstleistungen und handwerkliche Tätigkeiten, von Baumpflege über Schlägerungsarbeiten bis hin zu Tischlerei- und Zimmereiarbeiten, können über die Plattform angeboten werden.

Nachhaltigkeit und transparente Preise

„Wir wollen das Angebot und die Nachfrage direkt regional verbinden. Das steigert die Regionalität und erhöht den Wert des Holzes“, erläutert Kronsteiner. „Jedes Holz hat einen bestimmten Verwendungszweck. Eine Eiche, die im Normalfall in die Papierindustrie geht, kann über unsere Plattform aber auch bei einem Tischler Verwendung finden. Menschen, die in der Stadt wohnen, müssen wiederum nicht in ein Bauhaus fahren und dort teures importiertes Holz kaufen, sondern können so schauen, ob es nicht auch im Nahbereich jemanden gibt, der Holz verkauft, was oft der Fall ist.“ Diese direkte Abnahmeform soll auch die Nachhaltigkeit der Ressource Holz fördern und die Preise für Kundinnen und Kunden transparenter machen.

Zwei Wochen nachdem „holzquelle“ am 28. Februar erstmals online ging, kann der Gründer eine positive Bilanz ziehen: „Wir hatten circa 600 Voranmeldungen und in den ersten beiden Wochen ungefähr 150 registierte Personen“, erzählt Kronsteiner. „Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten und auch einige Punkte, die sich die Kundinnen und Kunden noch wünschen würden. Das wollen wir in den nächsten Wochen verstärkt einbauen. Wir wissen auch, dass schon einige Verkäufe getätigt wurden, es gibt bereits erste Erfolgsstories von Usern, dass sie Anfragen erhalten haben und es auch zum Geschäftsabschluss kam.“

In Zukunft wollen die Unternehmensgründer ihre Plattform auch österreichweit zugänglich machen. Die Suche und Kontaktaufnahme ist für Benützerinnen und Benützer kostenlos und erfordert keine Registrierung, wer Holz oder holzbezogene Leistungen anbieten will, muss sich registrieren und kann sich für verschiedene kostenlose und bezahlte Varianten entscheiden.

