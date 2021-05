Endlich wieder Urlaub – darauf freuen sich nicht nur die Urlauber selbst, sondern vor allem auch die Hoteliers, die seit mehr als sechs Monaten keine Gäste mehr empfangen haben. Zwar bremsen die Covid-Maßnahmen den großen Ansturm ein wenig, die Hoteliers sind aber zufrieden.

Zehn Wochen Training und Vorbereitung liegen hinter dem Team vom Schlosshotel an der Eisenstrasse in Waidhofen sowie vom Relax Ressort Kothmühle. Die Kothmühle hat sich vorsichtig an die Öffnung herangewagt, schon seit 3. Mai war nämlich für Seminare geöffnet. Ab sofort können beide Hotels auch wieder von Privatgästen besucht werden.

„Bisher funktioniert alles sehr gut. Die Stimmung der Gäste ist toll und wir freuen uns riesig, dass wir wieder ganz aufsperren dürfen“, sagt Hotelier Johannes Scheiblauer.

„Es gibt definitiv zu wenig Fachkräfte. Wir suchen tatsächlich noch den einen oder anderen Mitarbeiter.“Johannes Scheiblauer

Zufrieden ist er auch mit der Buchungslage. Man merkt, die Leute haben wieder Lust auf Urlaub. „Die Nachfrage ist kräftig angestiegen. So wie wir es uns erhofft haben. Wir können und wollen aber natürlich nicht das ganze Haus ausreservieren, weil wir aufgrund der Raumvorgaben im Restaurant und Wellnessbereich gar nicht so viel Platz haben“, erklärt Scheiblauer.

Zwei Meter Abstand müssen zwischen den Tischen und Liegen eingehalten werden. Das heißt: Nur etwa 50 bis 60 Prozent der üblichen Kapazitäten werden vergeben.

Neben der Zwei-Meter-Abstandsregel ist auch die 3G-Regel neu: Alle Gäste und Mitarbeiter müssen entweder getestet, geimpft oder genesen sein. Für den weiteren Öffnungsschritt mit 1. Juli erhofft sich Scheiblauer weitere Lockerungen für die Abstandsregeln. Ganz abgeschlossen hat der Hotelier auch die Personalsuche noch nicht. „Alle unsere Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und sind geblieben. Aber es gibt definitiv zu wenig Fachkräfte. Wir suchen tatsächlich noch den einen oder anderen Mitarbeiter.“

Das Stadthotel „Haus Hoher Markt“ im Stadtzentrum von Waidhofen hat ebenfalls wieder geöffnet. Hotelchefin Gunda Bischofreiter kann sich hinsichtlich der Buchungslage nicht beklagen: „Wir haben schon einige Buchungen bekommen. Das ist keine Frage, die Leute wollen auf jeden Fall fortfahren. Nur wie lange dann wieder offen ist, das ist die Frage.“

Etwas strenger, mit mehr Abstand und FFP2-Masken statt dem aus dem Vorjahr bekannten Mund-Nasen-Schutz, werden die Gäste in der Frühstückspension empfangen. „Im Sommer letztes Jahr hatten wir auch strenge Regeln. Und es hat gut funktioniert. Ich denke, heuer wird es ähnlich sein“, meint sie.

Von einer Buchungsflaute geht auch Hubert Moshammer vom gleichnamigen Hotel am Zeller Kirchenplatz nicht aus. „Die Geschäftsreisenden kommen sowieso und vermutlich auch viele Urlauber. Da sehe ich kein Problem“, sagt er.