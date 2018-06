Am vorvergangenen Freitag, 25. Mai, kürte eine hochkarätige Jury im Bundesfinale von „Jugend Innovativ“ die besten Ideen, die Österreichs Schüler zu bieten haben. Insgesamt 1450 Schüler mit 431 Projekten nahmen in diesem Jahr am größten Ideenwettbewerb für Österreichs Schulen teil.

Paul Nagelstrasser und Daniel Tatzberger (v.l.) durften sich für ihr „Triathlon-Wechselzonensetup“ über den Anerkennungspreis in der Kategorie Design freuen. | HTL

Zu den Preisträgern zählen auch zwei Projekte von Teams der HTL Waidhofen. Das Projekt „Netzaufwickelvorrichtung“, das von den Automatisierungstechnikern Jakob Geiger, Sebastian Hochedlinger und Michael Giritsch entwickelt wurde, erreichte in der Kategorie Engineering den zweiten Platz. Seine Erfinder durften sich über ein Preisgeld von 1.500 Euro und über die Einladung zur Erfindermesse nach Nürnberg freuen.

Den mit 500 Euro dotierten Anerkennungspreis in der Kategorie Design gewannen die Wirtschaftsingenieure Daniel Tatzberger und Paul Nagelstrasser mit ihrem Projekt „Triathlon-Wechselzonensetup“.