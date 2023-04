Abschlussfahrt: Mechatroniker reisten durch Geschichte der Technik

Ende März begab sich die Abschlussklasse der Fachschule für Mechatronik auf Projektreise nach Deutschland. Gemeinsam mit Klassenvorstand Roland Dobrovits hatten die Schüler ein interessantes Programm zusammengestellt. Am ersten Tag wurde das Mercedes-Museum in Stuttgart besichtigt. Sehr angetan waren die Schüler vom „Probesitzen“ in den AMG-Modellen. Bei der nächsten Station besichtigten die Mechatroniker das Porsche-Museum und konnten dabei auch den Österreichbezug der Fahrzeugfirma in Erfahrung bringen.

Im Porsche-Museum konnten auch Rennwagen wie zum Beispiel der Porsche 911GT1 bewundert werden. Foto: HTL WaidhofenYbbs

Den gesamten nächsten Tag verbrachten die Jungtechniker im Technik-Museum Sinsheim. Hier gab es Technik in einer weltweit einzigartigen Vielfalt zu bestaunen, und auf einer Zeitreise wurden Meilensteine der Technikgeschichte entdeckt. Von der Concord bis zum Dragster Blue-Flame, vom Ferrari F40 bis zur JU-52 war alles dabei.

Bevor es wieder nach Hause ging, wurde am letzten Tag der Reise das Technik-Museum in Speyer besucht. Die Schüler konnten dabei von der Boing 747 über den Seenotkreuzer John T. Essberger bis zum russischen Space Shuttle viele technische Exponate aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen inspizieren.

