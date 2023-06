Erfolgreicher Schulabschluss für Automatisierungstechniker

Nach fünf Jahren in der Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik war es am 6. und 7. Juni endlich so weit: Vor dem Vorsitzenden Klaus Riedler und der prüfenden Lehrerkommission durften die Maturantin und die Maturanten ihr Wissen im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung präsentieren.

Bei der Maturafeier lobte Riedler die Leistungen der Jungtechniker, verwies auf die verschiedensten Möglichkeiten, die den Absolventen nun offenstehen, und wünschte ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Im Namen des Absolventenvereins lud er die neuen Absolventen ein, der Schule treu zu bleiben und das Netzwerk der HTL-Familie weiter zu nutzen. Für den Elternverein überreichte Reinhard Gleiß die traditionellen Anstecknadeln der HTL Waidhofen. Nach einem Rückblick der stolzen Klassenvorständin Simone Atteneder auf die gemeinsamen fünf Jahre und einer Ansprache des Klassensprechers Fabian Reisinger wurde in der Aula gemeinsam mit den Verwandten und Bekannten auf die spannende Zukunft und erfolgreiche HTL-Vergangenheit angestoßen.