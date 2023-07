Gerhard Pölzgutter geht in Pension: „Die Zeit ist schnell vergangen.“

Beim alljährlichen Schulschlussfest im Innenhof der HTL Waidhofen durfte die Schulgemeinschaft, neben vielen anderen Ehrungen, dem WING-Abteilungsvorstand (AV) Gerhard Pölzgutter alles Gute für seine Pension wünschen. Ab 1. September werden seine Aufgaben von Eckhard Gussmack übernommen.

Dieser würdigte in einer sehr persönliche Rede Pölzgutters seltene, aber bewundernswerte Fähigkeit, kreative Geister an der „langen Leine“ zu führen. Aber auch von Strenge und Konsequenz war die Rede, etwa bei Grundlagen der Mechanik oder beim richtigen Handhaben der Schiausrüstung (im Rahmen der Wintersportwoche). Ganz besonders würden die Schüler und Schülerinnen die Fairness und Berechenbarkeit des Abteilungsvorstands schätzen.

Der so geehrte Pensionist nutzte die Gelegenheit und dankte seinem Lehrerteam, seinen AV-Kollegen und dem Direktor und würdigte die Mitarbeiter im Schulsekretariat, denn er habe enorme Unterstützung von dieser Seite genossen. Auf die Frage, was die Pensionierung für ihn nun bedeute, konnte Pölzgutter mit einem Plan B für Klarheit sorgen: Viele Aufgaben in der großen Pölzgutter-Familie sowie einige Radsport-Events werden seinen Alltag füllen.

Mit seiner eigenen Schulzeit, mit 15 Jahren Abteilungsleitung und mit einigen Monaten im Zeitkonto komme er auf genau 40 Jahre an der HTL Waidhofen und auf diese Zeit blicke er mit großer Freude, sagt Gerhard Pölzgutter abschließend. Er, und wie zitiert wurde, auch sein Vorgänger Alt-Abteilungsvorstand Kühn, erkenne nun: „Die Zeit ist schnell vergangen.“

Seine Abteilung für Wirtschaftsingenieure und die ganze Belegschaft der HTL Waidhofen dankten Gerhard Pölzgutter für sein Wirken und wünschten ihm alles erdenklich Gute für den Ruhestand.