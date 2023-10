Schüler entwickeln Spritzgussvorrichtung für recycelte Kunststoffe

Für die Neugestaltung der Kunststoffwerkstätte an der HTL Waidhofen und als Teil des Projekts „CLOSE THE LOOP – Kreislaufwirtschaft und Kunststoffrecycling“ arbeiten die Schüler Dominik Sulzenauer, Samir Akhtar und Michael Sitz an ihrem Diplomarbeitsprojekt „Entwicklung einer Spritzgussvorrichtung für recycelte Kunststoffe“.

Dabei entwickeln die drei Automatisierungstechniker einen kompletten Prozess zur Kunststoffverarbeitung, der von der Auswahl der Rohstoffe (Recyclingmaterialien) über die Aufbereitung im Schredder bis zum Abguss in einer manuell betätigten Spritzgussmaschine reicht. Im Rahmen des Projekts beschäftigen sich die Jungtechniker mit Materialanalysen sowie mit der prozessgerechten Bedienung und konstruktiven Anpassung der Spritzgussmaschine. In weiterer Folge entwerfen und fertigen sie Spritzgusswerkzeuge, um sinnvolle Bauteile aus recycelten Materialien herstellen zu können.

Mit diesem Projekt soll den HTL-Schülern, interessierten Personen und vor allem Kindern das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft nähergebracht werden. Das Projekt kann an den Tagen der offenen Tür, am 24. und 25. November, besichtigt werden.