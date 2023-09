Schulbeginn mit sieben 1. Klassen und Mechatronik-Aufbaulehrgang

Das Schuljahr 2023/24 startet an der HTL Waidhofen mit sieben 1. Klassen in den fünf Abteilungen AUT, ETEC, IT, Mechatronik und WING und einem neuen Aufbaulehrgang für Mechatronik. Insgesamt besuchen heuer 785 Schülerinnen und Schüler die HTL, sie werden von 96 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.

Im Kollegium gibt es ein paar neue Gesichter: Hannes Dirnberger (Maschinentechnische Theoriefächer), Mathias Heschl (Wirtschaft und Recht bzw. Konstruktionsübungen), Alexander Hochbichler (Mathematik und GGP), Magdalena Illek (Deutsch), Medine Kisa (Religion Islam), Andrea Mayrhofer (Deutsch), Oliver Schindlegger (Sportlicher Leiter AFW) und Sabrina Stöckler (Englisch) verstärken seit heuer das HTL-Team. Eckhard Gussmack übernimmt die Leitung der Abteilung Wirtschaftsingenieure-Maschinenbau.

Dreherei neu gestaltet, Werkstättenraum für Kunststoffverarbeitung kommt

Änderungen gibt es auch bei zwei Räumen im Werkstättenbereich. Im Herbst soll die neu gestaltete Dreherei eröffnet werden, die von der Firma INDAT GmbH aus Rohrbach an der Gölsen finanziert wurde. Im Entstehen ist außerdem ein neuer Werkstättenraum, in dem die HTL-Schülerinnen und -Schüler in der Kunststoffverarbeitung unterrichtet werden. Finanziert wird dieser Raum von der Firma Harreither GmbH aus Gaflenz.

Wer sich für eine Ausbildung an der HTL interessiert, kann die Tage der offenen Tür am 24. und 25. November besuchen oder sich bei einem Schnuppertag ein Bild von der Schule machen.