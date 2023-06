86 Punkte für Ybbsitzer Prochenberg

Den Sprung in die jüngste Falstaff-Hüttenbewertung schaffte die Ybbsitzer Prochenberghütte. Mit 86 von 100 möglichen Punkten rangiert die Hütte damit ex aequo mit der Hollensteiner Kitzhütte und der Grenzlandhütte am Semmering auf Platz 29 in der Niederösterreich-Wertung.

„Die Prochenberghütte ist ein Glanzstück der Ybbstaler Alpen. Die Einfachheit macht ihren Charme aus und passt zur malerischen Landschaft, welche man von der nahe gelegenen Aussichtswarte bestaunen kann. Die Gerichte sind ebenso einfach, urig und weitaus regional“, heißt es in der Begründung dazu. Über die Erwähnung in der Gourmet-Bibel freut sich Hüttenwart Martin Schleifenlehner von der Alpenverein-Sektion Waidhofen. „Zu unseren Stärken zählt sicherlich, dass es jedes Wochenende eine andere ehrenamtliche Hüttenbetreuung gibt und jede für sich Spezialitäten vorbereitet“, sagt er.

Tatsächlich wechseln sich die Hüttenwirte auf der 1.123 Meter Seehöhe gelegenen Hütte von Woche zu Woche ab und jedes Team nimmt eigene Ideen an Köstlichkeiten und hausgemachten Mehlspeisen mit. Die Hütte wird jedes Jahr von 1. Mai bis 26. Oktober an Sonn- und Feiertagen betrieben, während der Sommermonate Juli, August und September zusätzlich auch an Samstagen.

Von Kaspressknödeln über Würste und Fleischspezialitäten aus der Region bis zu heimischen Getränken reicht das Hüttenangebot. „Auch vegetarische Köstlichkeiten werden angeboten und zunehmend nachgefragt“, sagt Schleifenlehner. Der aus dem Betrieb erwirtschaftete Ertrag wird direkt in die Infrastruktur investiert. „Es stehen einige Sanierungen an. Kamine und Öfen sind in die Jahre gekommen“, sagt Schleifenlehner. Das Interesse an der Hütte steigt seit Corona wieder. Schleifenlehner: „Wir nehmen wahr, dass sich Junge wieder sehr interessieren.“ Mountainbiker und E-Biker tragen weiters zur Frequenz bei. Bis zu 6.000 Eintragungen finden sich jährlich im Hüttenbuch.