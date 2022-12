Stadt Waidhofen/Ybbs hat eine „super Idee“

Die Prämierung des 13. Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung ging kürzlich im Panoramasaal der Hypo NÖ in St. Pölten über die Bühne. Aus 78 Einreichungen werden 28 Ideen mit insgesamt 150.000 Euro vom Land NÖ finanziell unterstützt. Die ausgewählten Projektideen werden mit bis zu 50 Prozent der zu erwartenden Kosten bzw. mit maximal 10.000 Euro vom Land NÖ gefördert. Unter den prämierten Projekten findet sich auch die Idee einer Familiensprechstunde, welche die Stadt Waidhofen umsetzen möchte.

Grundidee der Familiensprechstunde ist es, eine möglichst niederschwellige, kostenlose Anlaufstelle für Familien bei allen Fragen im psychosozialen Bereich zu bieten. Vergleichbar mit der Hebammensprechstunde soll das Angebot für möglichst alle Fragen offen sein, mit denen Eltern und Kinder im Bereich psychischer und psychosozialer Gesundheit konfrontiert sind. Die Sprechstunde soll von kompetenten Fachpersonen aus der Region besetzt werden und als erste Anlauf- und Vermittlungsstelle sowie als Erstberatung gesehen werden. Eine gute Vernetzung, die bereits durch das Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel abgedeckt sei, sei dabei für die jeweiligen Fachpersonen unumgänglich und solle in die Beratungstätigkeit miteinbezogen werden, heißt es seitens der Stadt. In Kooperation mit den Angeboten des JUSY und des Jugendzentrums BAGGER, die sich an Jugendliche richten, solle es verstärkt auch für Kinder und Kleinkinder Hilfestellung geben, da es für diese Altersgruppe keinerlei kostenlose Anlaufstellen im Raum Waidhofen gebe, so die Idee.

Ziel der Vermittlung sei es, erste Hilfestellungen zu geben und die richtige psychosoziale Versorgung für die Betroffenen rasch zu finden. Das Angebot soll niederschwellig sein und sich an alle Eltern und Betreuungspersonen mit ihren Schützlingen richten.

