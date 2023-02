Ausstellung eröffnet: Ybbsitz war eine Skilauf-Metropole

Am Samstag wurde die Ausstellung „Skilauf in Ybbsitz“ im FeRRUM eröffnet. In monatelanger Arbeit hatte das Kuratorenteam Andreas Mittendorfer, Christiane Schleinitz, Harald Tanzer, Adi Tazreiter, Andrea Higatsberger, Wolfgang Neuber und Josef Hofmarcher Zeitzeugen besucht, Exponate gesammelt und die Inhalte zusammengestellt.

Hannah Frühwald, die am Samstag in Annaberg Ski-Landesmeisterin wurde, besuchte am Abend die Eröffnung der Ausstellung „Skilauf in Ybbsitz“. Mit den ausgestellten historischen Bretteln wäre ihr das nicht gelungen. Foto: Lugmayr

Hofmarcher, der auch Präsident des Vereins zur Geschichte von Ybbsitz ist, beleuchtete bei der Eröffnung die Ausstellung gemeinsam mit Andreas Mittendorfer, der die Schau federführend kuratierte.

Legenden wie Edmund Fahrngruber und Leopoldine Kößler-Teufel wird in der Schau nachgespürt. Beeindruckende und vielfach vergessene Fakten werden zutage gefördert, dass etwa Edmund Fahrngruber die legendäre 3.200 Meter lange Prochenbergabfahrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h in 2:48 Minuten vom Gipfel in den Wagner Graben hinabgebrettelt ist. Über mehrere Lifte verfügte die „Skimetropole“ Ybbsitz in den 60er-Jahren und war Austragungsort von ÖSV-Landesmeisterschaften. Bis 16. April ist die Schau während der Öffnung des FeRRUM zu sehen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.