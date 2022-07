Opponitzer Bürgermeister: „Die Jungen wollen im Ort bleiben“

Werbung

NÖN: Die Corona-Maßnahmen sind derzeit weitgehend ausgesetzt. Die Infektionszahlen gehen allerdings wieder nach oben. Wie ist die Situation und die Stimmung in Opponitz?

Bürgermeister Johann Lueger: Ich glaube, im Großen und Ganzen sind alle froh, dass wir wieder eine unbeschwerte Zeit haben und Veranstaltungen durchführen können. Das tut uns allen gut. Im Nachhinein sehe ich das so, dass wir die letzten zweieinhalb Jahre gelernt haben, dass der eine den anderen nicht unbedingt von seiner Meinung überzeugen sollte. Diesem Druck hält die Gesellschaft auf lange Sicht nicht stand. Stattdessen sollten wir versuchen, den anderen zu verstehen. Momentan haben wir sechs positive Fälle in der Gemeinde und wir wissen natürlich nicht, was uns noch bevorsteht. Man hat aber gelernt, besser damit umzugehen.

Ein zweites großes Thema ist der Ukraine-Krieg. Sind derzeit Familien aus der Ukraine in Opponitz untergebracht?

Lueger: Ja, beim Bruckwirt sind Familien untergebracht. Das Gasthaus ist ja seit Langem dafür bekannt, dass es Flüchtlinge beherbergt.

Ein zentrales Gemeindeprojekt ist der Hochwasserschutz im Dorf. Wie ist da der Stand?

Lueger: Wir hatten für dieses Projekt im Frühjahr die Wasserrechtsverhandlung. Da sind aber noch einzelne Dinge mit dem einen oder anderen Anrainer zu klären. Da hoffe ich, dass wir das bald abschließen können. Die Zeiten sind schwierig, da braucht man sich nur die jüngsten Unwetter in Kärnten anzuschauen. Bei dem Hochwasserschutzprojekt geht es um die Sicherheit des ganzen Ortskerns, deshalb hoffe ich auf einen baldigen Baustart. Wann es aber definitiv so weit sein wird, kann ich derzeit noch nicht sagen.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Glasfaserausbau. Wie geht es da in Opponitz weiter?

Lueger: Unser Ziel ist nach wie vor der hundertprozentige Ausbau. Derzeit haben wir in der Gemeinde noch ca. 60 Liegenschaften, die auf einen Anschluss warten. Diese sollen im Zuge des Netzausbaus von der im Vorjahr gegründeten Glasfaser Ybbstal GmbH mit Glasfaser versorgt werden. Da es bei uns aber aufgrund der Entfernungen sehr große Aufwendungen braucht, sind wir da erst nächstes Jahr an der Reihe.

Im Bereich Ochsenloch, beim neuen Betriebsgebiet, wird derzeit aber schon Glasfaser mitverlegt?

Lueger: Ja, da werden mit der Infrastruktur für das neue Betriebsgebiet auch die Häuser Richtung Seeburg an Kanal und Wasser angeschlossen und Glasfaser gleich mitverlegt. Das ist auf Schiene.

Wie weit ist man mit der Aufschließung des neuen Betriebsgebiets?

Lueger: Die Infrastrukturmaßnahmen schreiten voran und auch das Behördenverfahren ist am Laufen. Da warten wir derzeit noch auf den Wasserrechtsbescheid. Die Situation ist in dem Bereich mit Hochwasser- und Steinschlagschutz etwas schwierig. Wenn da aber alles passt, können wir die Umwidmungen in die Wege leiten. Und wenn dann alle Schutzmaßnahmen umgesetzt sind, kann die Bebauung beginnen. Von den Firmen Fuchs und E-Wolf, die sich hier ansiedeln werden, kann man freilich nicht verlangen, dass sie dann auf die Stunde investieren. Die müssen sich aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation und der extrem hohen Materialkosten auch genau anschauen, wann sie zu bauen beginnen. Wichtig ist, dass dieses Gewerbegebiet etwas wird.

Ein weiteres Thema ist die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde. Eine zweite Quelle soll aufgeschlossen werden. Wie weit ist man da?

Lueger: Mit dem Grundbesitzer gibt es da eine sehr gute Gesprächsbasis. Jetzt geht es um die Ausarbeitung des Vertrags und um Details, wie die Ausweisung als Quellschutzgebiet. Das wird gerade vom Grundbesitzer geprüft. Wenn der Pachtvertrag dann steht, kann er im Gemeinderat beschlossen werden und anschließend geht es in die Umsetzung.

Wie sieht es mit dem Wohnraum in Opponitz aus? Hier ist ja auch schon lange eine weitere Aufschließung im Ort geplant. Wie weit ist man da?

Lueger: Wohnraum ist ein großes Thema bei uns. Die Jungen wollen Gott sei Dank im Ort bleiben, wir sind aber aufgrund unserer engen Tallage bei weiteren Aufschließungen sehr eingeschränkt. Bei dem Grundstück im Dorf, das aufgeschlossen werden soll, steht demnächst ein Besitzerwechsel an. Der neue Besitzer möchte hier in Absprache mit der Gemeinde eine Bebauung vornehmen. Das ist sehr positiv, denn wir brauchen einfach Wohnraum. Davor sollte aber das Hochwasserprojekt im Ort erledigt werden, damit man genau weiß, welche Fläche zur Bebauung übrig bleibt.

Wie sieht es mit der Nahversorgung in Opponitz aus? Ist diese zufriedenstellend?

Lueger: Berücksichtigt man unsere kleine Einwohnerzahl, haben wir da eigentlich eine gute Situation. Wir haben eine Volksschule, einen Kindergarten, ein Geschäft, eine Bäckerei, eine Bank, zwei Wirtshäuser und vieles andere mehr, was wichtig ist, dass man es erhält. Die Basis ist also da, wenn aber die Leute weniger werden, wird es zunehmend auch schwieriger das Vorhandene zu erhalten.

Durch den Ybbstalradweg hat der Tourismus in der Region stark zugenommen. Wie profitiert Opponitz davon?

Lueger: Unsere Gasthäuser profitieren sehr davon, aber auch der Nahversorger mit der Bäckerei. Durch den Ybbstalradweg tut sich schon merklich mehr bei uns. Das ist für unsere Gemeinde sehr wichtig. Da hört man jetzt niemanden mehr, der das nicht gut findet.

Zuletzt gab es eine Radweg-Sperre im Bereich der Kefermauer. Mittlerweile ist der Bereich wieder befahrbar. Welche Maßnahmen sind hier noch durchzuführen?

Lueger: Hier ist man bei Felssicherungsmaßnahmen draufgekommen, dass der Felsen in acht Meter Höhe nicht ganz stabil ist. Der Landesgeologe hat dann festgestellt, dass 30 bis 40 Tonnen, Gestein leicht locker sind. Das kann man natürlich nicht ignorieren. Deswegen wurde der Radweg gesperrt. Weil die Felssicherungsmaßnahmen aber nicht sofort umgesetzt werden konnten, hat man, damit der Radweg wieder befahrbar ist, Glasspione gesetzt, die minimale Risse anzeigen. Das wird jeden Tag von der Gemeinde kontrolliert. Sollte es da zu Veränderungen kommen, wird der Radweg sofort gesperrt. Das wird so lange gemacht, bis die Felssicherungsmaßnahmen erledigt sind.

Gibt es schon eine Nutzung für den Bahnhof Opponitz und wenn ja, was ist da angedacht?

Lueger: Bis jetzt gibt es da noch keine konkrete Nutzung. Klar ist, dass hier keine Konkurrenz zu unseren beiden Gasthäusern oder dem Nahversorger im Ortskern entstehen darf. Da werden wir uns nichts anfangen, was unsere Betriebe schwächt. Wenn aber jemand Ideen für eine anderwertige Nutzung hat, kann er sich gerne melden. Das Gebäude und der Platz sind sicher ideal für die eine oder andere Nutzung. Es muss nur jemand investieren.

Welche Projekte sind in der Gemeinde sonst noch am Laufen?

Lueger: Der Musikverein hat vor, seinen Proberaum zu erneuern. Dieser ist, wie das Musikheim selbst, knapp 40 Jahre alt und da wollen wir als Gemeinde maximal unterstützen. Als Abgangsgemeinde ist das natürlich schwierig, aber gerade ein funktionierender Musikverein ist eine Herzensangelegenheit für jeden Bürgermeister. Als erstes werden wir einmal die Fenster des Proberaums erneuern. Das soll in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Die Hülle des Gebäudes betrifft nämlich zur Gänze die Gemeinde, der Innenausbau ist Sache des Musikvereins.

Gibt es noch weitere aktuelle Projekte?

Lueger: Gerade eben haben wir ein tolles Gemeinschaftsprojekt am Bauernboden umgesetzt. Am höchsten Punkt von Opponitz, am Alpl, auf 1.405 Meter, haben wir mit Grundbesitzer Graf Andreas Henckel von Donnersmarck und der Bergbauernschule Hohenlehen im Zuge eines Schulprojekts die Umzäunung des Gipfelkreuzes erneuert und mit Naturstein einen Platz gestaltet. Da wurde nun ein massives Holzgeländer gemacht und zudem wurden Panoramatafeln aufgestellt, auf denen die gesamte Bergwelt bis ins Gesäuse abgebildet ist. Das ist wirklich ganz toll geworden. Am Sonntag wurde dieser neu gestaltete Platz im Zuge der Almmesse eröffnet und von unserem Pfarrer Hans Wurzer geweiht.

Stehen jetzt im Sommer noch viele Veranstaltungen in der Gemeinde an?

Lueger: Ja, es ist viel los derzeit bei uns. Kommenden Samstag, 9. Juli, steht das Wunschkonzert der Blasmusik am Programm und am 30. und 31. Juli dann das Feuerwehrfest. Auch unser Spielefest beim Bahnhof haben wir wieder am 28. August. Ja, es ist viel wieder am Laufen. Das ist auch ganz, ganz wichtig für das soziale Zusammenleben in der Gemeinde. Denn wenn das nicht mehr funktioniert, dann fangen auch andere Sachen zum Wackeln an.

