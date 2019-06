NÖN: Halbzeit in der Gemeinderatsperiode: Wie geht es Ihnen als einzigem Grünen-Mandatar in der Waidhofner Kommunalpolitik?

Matthias Plankenbichler: Es wäre schön, wenn die WVP meine Dringlichkeitsanträge einmal wenigstens diskutieren würde. Das würde von Demokratieverständnis zeugen. Positiv finde ich, dass sich auch in Waidhofen die Zivilgesellschaft formiert und Klimaproteste organisiert.

Sie haben an diesen Protesten auch teilgenommen. Welche Klimaschutzmaßnahmen könnte man auf kommunaler Ebene umsetzen?

Plankenbichler: Die Gemeinde könnte einiges tun. So wurde beschlossen, dass Waidhofen eine „plastikfreie Gemeinde“ sein soll. Das könnte man einmal 100-prozentig umsetzen – und nicht nur am Papier behaupten. Allein Stoffsackerl am Wochenmarkt sind da zu wenig. Man sollte in den Geschäften wirklich keine Plastiksackerl mehr bekommen. Man könnte auch die Innenstadt autofrei machen. Das wäre möglich und würde die Lebensqualität steigern. Aber man will halt nicht, weil das Auto die heilige Kuh ist. Und die möchte man nicht schlachten.

Im Zusammenhang mit der „plastikfreien Gemeinde“ haben Sie für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes bei der Sporthalle die Verwendung von Natur- oder Hybridrasen gefordert.

Plankenbichler: Beim Kunstrasen ist es ja so, dass dieses Granulat durch die Luftwirbelungen in die Umgebung kommt. Das hat ein viel höheres gesundheitliches Gefahrenpotenzial als ein paar Bälle, die eventuell über einen Zaun geschossen werden. Priorität der WVP ist es jedoch, sich rechtlich abzusichern. Dass sich aber durch den Kunstrasen eine Schädigung der Lebensqualität ergibt, darüber macht sich keiner Gedanken.

Wie bewerten Sie Initiativen wie das Plastikfasten?

Plankenbichler: Das Plastikfasten ist ja recht lieb, aber man muss noch aktiver werden. Wenn „plastikfreie Gemeinde“ nur auf dem Papier steht, haben wir nichts davon.

Sie haben schon im Wahlkampf gefordert, dass der Wochenmarkt längere Öffnungszeiten haben soll. Warum?

Plankenbichler: Damit auch Berufstätige am Wochenmarkt einkaufen können, sollte er auch Freitagnachmittag offen haben. Mit einem Nine-to-five-Job ist das derzeit unmöglich.

Eine Forderung der Klimaproteste ist auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Bei der Installierung des ISTmobils sind Sie nicht mitgegangen. Warum?

Plankenbichler: Man bräuchte nur das vorhandene öffentliche Netz attraktivieren, indem man den Takt erhöht. Das ISTmobil ist zu teuer. Drei Euro im Stadtgebiet sind zu viel. Außerdem ist es mordskompliziert.

Mit dem ISTmobil möchte man aber auch die Ortsteile öffentlich an- binden. Wie könnte das funktionieren?

Plankenbichler: Auch in den Ortsteilen muss man den Takt der Busse erhöhen.

Glauben Sie, die Leute würden dann wirklich auf ihr Auto verzichten?

Plankenbichler: Wenn der Takt passt und es – wie in Luxemburg – nichts kostet bzw. 365 Euro im Jahr für ganz Österreich, dann wird es genutzt. Wenn es billiger ist und ich fast genau so schnell bin, dann fahre ich nicht mehr mit dem Auto.

Von einem bedarfsorientierten System halten Sie nichts?

Plankenbichler: Es braucht ein flächendeckendes Netz bis in den letzten Winkel. Bei einem bedarfsorientierten System muss ich wieder warten.

Warum haben Sie sich gegen eine Verkürzung der Citybahn ausgesprochen?

Plankenbichler: Die Citybahn sollte auf der jetzigen Strecke weiterfahren. Man hätte da das Konzept des Vereins Pro Ybbstalbahn aufgreifen sollen. Dieses sieht in Gstadt einen Verkehrsknotenpunkt mit einem Busbahnhof vor. Damit bekäme ich den ganzen Verkehr von der Plenkerstraße weg. Aber mit der WVP ist das leider nicht machbar.

Sie waren der einzige Politiker, der das Skirennen am Freisingerberg im Gemeinderat thematisiert hat, indem Sie eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt haben. Wie fiel die Antwort aus?

Plankenbichler: Die Antwort lautete, dass ein Gespräch mit dem Bürgermeister im Vorfeld geführt worden sei, es nichts Umweltschädliches an dem Rennen gebe und da es sich um ein Maturaprojekt gehandelt habe, gehöre das Projekt unterstützt.

Eine befriedigende Antwort?

Plankenbichler: Keineswegs. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass dieses Rennen nicht umweltschädlich war. Aber so denkt halt die WVP: Ein bisschen plastikfrei da und wir sind schon umweltfreundlich. Aber wenn etwas ein bisschen Publicity bringt, ist der Umweltgedanke dahin. Da zählt dann nur das Event. Hauptsache, man wird bekannter.

Wenn Sie das Skirennen im Gemeinderat nicht aufs Tapet gebracht hätten, wäre es dort gar nicht zur Sprache gekommen. Hat Sie das verwundert?

Plankenbichler: Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit im Gemeinderat die Diskussion, wer denn der Grünste sei. Die Tatsache, dass ich das Rennen als einziger Politiker thematisiert habe, zeigt eigentlich nur, wer tatsächlich der Grünste ist. Und es zeigt schön das Problem: Grün sein, wo es passt, aber wenn es ein bisschen ungut wird, sind wir nicht mehr grün.

Wie war das Feedback aus der Bevölkerung in dieser Sache?

Plankenbichler: Das Feedback war sehr positiv. Die Waidhofner haben nicht verstanden, dass man dieses Skirennen zulässt. Mit Lkw den Schnee bei 20 Grad Celsius von einem Berg in die Stadt bringen, danach das Ganze irgendwo ablagern und dann rinnt das noch in den Bach. Das ist eine Klimakatastrophe schlechthin.

Wie sehen Sie die Zukunft der Waidhofner Grünen? Wenn man die EU-Wahlen zuletzt betrachtet, haben die Grünen in der Stadt zweifelsohne Potenzial. Wie soll das bei der nächsten Gemeinderatswahl in Mandate umgesetzt werden?

Plankenbichler: Indem man klimapolitische Themen permanent bespielt und aufzeigt, da gibt es einen, der ist nicht für ein Skirennen in der Innenstadt, einen, der sich wirklich für den Umweltschutz einsetzt und einen Wochenmarkt am Nachmittag sowie eine autofreie Zone in der Innenstadt will.

Welches Thema ist Ihnen in Waidhofen noch ein Anliegen?

Plankenbichler: Man sollte in Waidhofen einen Gemeindebau einführen, damit das Wohnen endlich wieder leistbar wird. Damit man hier leben kann, muss man schon ein gewisses Grundeinkommen haben. Die Leute werden hier immer weniger, weil es in den Nachbargemeinden billigere Wohnungen gibt.

Sie nehmen sich im Gemeinderat selten ein Blatt vor den Mund. Bekommen Sie da manchmal im Nachhinein negatives Feedback?

Plankenbichler: Das kann schon vorkommen. Aber es ist mir relativ wurscht. Ich mache es so, wie ich glaube, und werde mich sicher nicht einfügen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den anderen Parteien?

Plankenbichler: Mit der Liste FUFU und der SPÖ ist das Verhältnis recht gut. Die WVP wird mir immer unsympathischer. Da würde ich mir wünschen, dass die weibliche Seite etwas mehr zu sagen hätte. Da gibt es eine soziale Intelligenz, was ich von der männlichen Seite nicht behaupten kann.

Sie gehen nicht mehr zu den interfraktionellen Gesprächen, zu denen der Bürgermeister regelmäßig lädt.

Plankenbichler: Nein, denn dort gibt der Bürgermeister nur die Informationen weiter, die er weitergeben will. Wenn man etwas sagt, interessiert das keinen. Dass ich aber nur der WVP zunicke und sage, das macht ihr toll, bin ich nicht. Danach heißt es auch immer, wir haben das und das gemeinsam beschlossen. Aber nichts haben wir gemeinsam beschlossen, der Bürgermeister hat uns informiert. Bei diesem Spiel spiel ich nicht mit.

NÖN: Sie kandidieren für die Grünen bei der Nationalratswahl auf Platz vier der Wahlkreisliste. Was war die Motivation dafür?

Plankenbichler: Das hat sich so ergeben, damit auch Waidhofen vertreten ist.

Ist Ihre Kandidatur ein Zeichen dafür, dass Sie sich in der Politik wohlfühlen?

Plankenbichler: Ja, es taugt mir und deswegen werde ich weitermachen. Ziel bei der nächsten Wahl ist es, die Absolute der WVP zu brechen. Dann fängt wieder Demokratie an.