"Wiener Blond"-Konzert in Waidhofen/Ybbs: Vom Leben in der Stadt

Werbung

Am Dienstag, 24. Mai, 20 Uhr, gastiert das Duo Wiener Blond im Plenkersaal. Seit nunmehr acht Jahren singen, beatboxen, komponieren und granteln sich Verena Doublier und Sebastian Radon nun schon in die Herzen des Publikums.

2019 veröffentlichte das Duo nach den Studioalben „Der Letzte Kaiser“ (2015) und „ZWA“ (2016) mit „endlich salonfähig!“ gemeinsam mit dem Original Wiener Salonensemble ein Live-Album. Die großen Melodien und Streicherklänge, die sich darauf finden, machen auf ihrem aktuellen dritten Album, „Bis in der Früh“, das sie in Waidhofen mit im Gepäck haben, nun wieder Grooves, Loops und Elektronik Platz. Zu hören sind zwölf tanzbare Songs über den Großstadtdschungel und mögliche Überlebensstrategien, musikalisch verpackt in einer eigenständigen Variante urbaner Popmusik, mit so vielfältigen Einflüssen, wie sie das Leben in der Großstadt eben bietet.

Tickets für das Konzert von Wiener Blond sind im Rathaus oder auf www.oeticket.com erhältlich.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.