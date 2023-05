Immobilienpreise im Bezirk Amstetten stiegen weniger

5,6 Prozent bei Einfamilienhäusern und 8,5 Prozent für Baugrundstücke stiegen die Preise in Niederösterreich von 2022 auf 2023 im Durchschnitt an. Das zeigt der aktuelle Immobilienspiegel der Wirtschaftskammer.

Johannes Wild, Fachgruppenobmann der WKNÖ, konstatiert einen Einbruch bei der Nachfrage und hält fest, dass sich die Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr halbiert haben. Die Preise seien aber freilich nach wie vor relativ hoch.

5,4 Prozent Preissteigerung bei Baugrundstücken

Foto: GrafikGastegger

Im Bezirk Amstetten betrug die Preissteigerung bei den Baugrundstücken 5,4 Prozent. In der Stadt Waidhofen lag sie bei nur 1,9 Prozent. 87,4 Euro muss man im Bezirk für den Quadratmeter berappen. In Waidhofen sind es 99,9 Euro. Teuerstes Pflaster ist Mödling mit 588,8 Euro.

Foto: GrafikGastegger

Bei den Betriebsgrundstücken muss man im Bezirk 67 Euro und in Waidhofen 45,4 Euro für den Quadratmeter hinlegen. Bei den Wohnungen (Eigentum/Erstbezug) kostet der Quadratmeter Wohnfläche im Bezirk Amstetten 2.086,8 Euro und 2.438,8 Euro in Waidhofen. Spitzenreiter bleibt auch hier Mödling mit 4.043,05 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten ist es in Gmünd im Waldviertel mit 936,12 Euro pro Quadratmeter).

„Der Immobilienpreisspiegel 2023 zeigt die aktuelle Lage in der Wirtschaft“, sagt der Leiter der Wirtschaftskammer Amstetten, Andreas Geierlehner. Die Ursachen in den Kostenveränderungen seien bekannt und durch die Baukostensteigerungen, erschwerten Bedingungen bei der Kreditvergabe und die verhaltene Investitionslust bei Privaten und Unternehmern sowie die Inflation begründet. „Der Immobilienmarkt ist definitiv in Bewegung geraten“, meint Geierlehner.

