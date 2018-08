Einen prestigeträchtigen und gleichzeitig herausfordernden Auftrag hat die Baufirma Holzco an Land gezogen. Das Hollensteiner Unternehmen saniert derzeit bei Tropenhitze das Dach des Wiener Stephansdoms.

Arbeiten in 80 Metern Höhe

Dabei hängen die Arbeiter bei Dachneigungen von bis zu 80 Grad bei ihrer Arbeit regelrecht in den Seilen. Denn das Dach des Stephansdoms, dessen bunte Dachziegel aus glasierter Keramik die bekannten Muster wie das Wappen Österreichs und der Stadt Wien bilden, muss saniert werden. Direkt über dem Eingang des Bauwerks arbeiten die Männer in 80 Metern Höhe, unmittelbar unterhalb des Giebelkreuzes.

Im Zuge der Beseitigung des Bewuchses, wie Moose und auch kleine Bäumchen, in den Fugen des Dachs entdeckten die Spezialisten bei einer akribischen Zustandsbewertung auch zahlreiche lockere Ziegel. „Es herrschte schon Handlungsbedarf, denn die Sicherheit der Passanten durfte natürlich nicht gefährdet werden“, erzählt Martin Löbersorg, der Leiter der Sanierungsarbeiten.

230.000 Dachziegel werden überprüft

In einer spektakulären Aktion, bei der modernste Seiltechnik eingesetzt wurde, saniert das Holzco-Team unter schwierigsten Bedingungen die schadhaften Stellen, dabei werden rund 120 sogenannte Gratreiter ersetzt.

Während der Lehrling Markus Perger – übrigens sein erste Einsatz bei der Firma – vom Dachstuhl aus den Versorgungsbehälter regelmäßig befüllt, arbeiteten Martin Löbersorg, Thomas Schachner und Andreas Forstenlechner konzentriert an ihrem extremen Arbeitsplatz.

Die Kletterspezialisten haben Spaß an der Sache, es wird gelacht, und ein Radio – natürlich ebenfalls per Seil gesichert – verbreitet nicht gerade kirchliche Musik. „Am Wahrzeichen Österreichs zu arbeiten, das ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Perger. „Aber in einigen Jahren möchte ich auch oben am Dach mitarbeiten.“ Ein Wunsch, der ihm aus rechtlichen Gründen erst nach Absolvierung der Lehre erfüllt werden kann.

Für den Dombaumeister der Erzdiözese Wien, Wolfgang Zehetner, ist die Dachsanierung mit dieser Art von Seiltechnik ein Pilotprojekt und gleichzeitig ein Glücksfall: „Auch wenn der Stephansdom kleiner ist als etwa der Kölner Dom, so hat er doch das größere Dach, da ist immer etwas zu sanieren. Ich bin zufrieden, dass wir eine Lösung gefunden haben, die ohne Gerüst auskommt, was sich auch finanziell günstig auswirkt.“

Bereits im kommenden September werden weitere Firstreiter der seitlichen Giebel von Hozco erneuert, zusätzlich werden schadhafte Dachziegel ersetzt. Insgesamt besteht die Deckung der Kirche aus 230.000 Ziegeln.