Rotes Kreuz Waidhofen/Ybbs auf der Suche nach Verstärkung

Das Rote Kreuz sucht Verstärkung und veranstaltet aus diesem Grund am Freitag, 4. Februar, um 18.30 Uhr einen Online-Infoabend über die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit beim Roten Kreuz.

Vielfältige Tätigkeitsfelder für Ehrenamtliche

Die Zeitspende in Form der ehrenamtlichen Mitarbeit ist die wichtigste Spende an das Rote Kreuz. Gerade im bekanntesten Leistungsbereich, dem Rettungsdienst, bedeutet die Mitarbeit zwar einerseits ein hohes Maß an Verantwortung, bringt aber auch viele positive Erkenntnisse, Erlebnisse und Erfahrungen für die eigene Persönlichkeit. Doch darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beim Roten Kreuz ehrenamtlich zu engagieren. Alle Tätigkeitsfelder werden beim Infoabend näher vorgestellt. „Egal ob im Rettungsdienst, im ,Henry Laden‘ oder bei der ,Team Österreich Tafel‘. Ihre Mitarbeit richtet sich nach der Ihnen verfügbaren Zeit“, freut sich Freiwilligenkoordinator Sebastian Bohlheim auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine Anmeldung ist erforderlich, die Zugangsdaten werden im Vorhinein via Mail übermittelt. Für Kurzentschlossene: Der nächste berufsbegleitende Rettungssanitäterkurs startet am 19. Februar.

