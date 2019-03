Rund 40 Personen fanden sich am Mittwochabend der Vorwoche beim Waidhofner Schlosswirt ein. Sie alle wollen versuchen in der Fastenzeit, auf Plastik zu verzichten.

Ins Leben gerufen hat diese Plastikfasten-Aktion die Stadt Waidhofen. Entwickelt wurde sie von einem Arbeitskreis rund um Umweltstadtrat Fritz Hint-steiner, neben den WVP-Gemeinderäten Herwig Rohringer, Judith Riegler und Editha Hafner gehören ihm auch die Umweltbeauftragten der katholischen und der evangelischen Gemeinde an. Bei dem Infoabend beim Schlosswirt klärte Umweltstadtrat Hintsteiner nun über das Ziel der Aktion auf. „Das Ganze soll kein Muss sein, vielmehr geht es darum, einmal zu schauen, wie es einem beim Plastikverzicht ergeht.“

Man wolle mit der Aktion die Idee des „kost.baren Waidhofens“ weitertragen, führte Hint-steiner aus und verwies auf Maßnahmen, welche die Stadt dafür in der Vergangenheit bereits umgesetzt hat. Eine davon sei die Einführung von Stofftragetaschen am Wochenmarkt, eine andere die Aufforderung an die Vereine, bei Festen kein Plastikgeschirr mehr zu verwenden.

Renate Gottwald-Hofer von der Energie- und Umweltberatung NÖ (eNu) legte im Folgenden Fakten zur weltweiten Plastikverschmutzung dar. Angesichts von 8,3 Milliarden Tonnen Plastik, die zwischen 1950 und 2015 weltweit erzeugt wurden, und der langen Abbauzeit von Plastik – eine PET-Flasche etwa zerfällt erst in 450 Jahren – kann man sich die Größe des Umweltproblems leicht ausmalen.

Erhellend war auch die Tatsache, dass der Großteil des Mikroplastiks durch den Abrieb von Autoreifen entsteht und Plastikfasten somit im Grunde auch bedeuten müsste, auf das Autofahren zu verzichten. Somit wurde deutlich, dass die 40-tägige Plastik-Askese für die Teilnehmer wohl nicht ganz einfach werden wird.

„Mit der Plastikfasten-Aktion wollen wir den Müllberg verringern. Das soll durchaus eine sportliche Herausforderung sein, es geht aber auch darum, eine Community zu schaffen, die dann voneinander lernen kann“, führte Gemeinderat Herwig Rohringer aus. Gemeinsam mit Gemeinderätin Judith Riegler gab er Tipps zum Plastikfasten. Während Riegler die Deko-Schirme vom Hohen Markt zu Taschen recycelt hat, Waschmittel aus Kastanien herstellt oder sich die Milch in wiederbefüllbaren Flaschen liefern lässt, geht Rohringer mit selbst genähten Netzen aus alten Vorhängen Obst kaufen, verwendet Bienenwachstücher statt Alu- oder Plastikfolie und schreibt nicht mit Plastikkugelschreibern.

Entsprechend dem Community-Gedanken hatte auch das Publikum eine Fülle an Alternativen für Plastik parat. Diese reichten von Waschseife statt Duschgel über Zahnbürsten aus Bambus bis zu Zahnpasta in Alutuben. Unverständnis herrschte darüber, dass manche Supermärkte aus Hygienegründen Waren an der Wursttheke nicht in mitgebrachte Behälter geben dürfen. Auch die mangelhafte Mülltrennung in Schulen oder Plastikflaschen in Schulkantinen wurden thematisiert. Hier sei die Politik gefragt, lautete der Tenor.

Folder und Homepage halten Erfahrungen fest

Am Aschermittwoch soll es mit dem Plastikfasten losgehen, einsteigen kann man aber noch jederzeit. Zur Halbzeit möchte sich die Gruppe dann wieder treffen, um sich über bisherige Erfahrungen beim Plastikverzicht auszutauschen und Probleme zu besprechen. Bis dahin soll der Austausch auch in einer Facebook-Gruppe sowie via E-Mail erfolgen. Auch auf der Homepage der Stadt wird die Aktion unter waidhofen.at/plastik-fasten dokumentiert. Die am Ende der 40 Tage gesammelten Tipps und Tricks werden in einem Folder und auf waidhofen.at verschriftlicht.