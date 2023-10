Infos zur Rückkehr der Wildkatze

Der Naturpark Niederösterreichische Eisenwurzen und das Projekt „Aktionsplan Luchs in Österreich“ veranstalteten Ende September gemeinsam einen Abend voll Informationen und Diskussionen rund um den Luchs. Obfrau Christina Forsthuber und Obfraustellvertreter Rudolf Jagersberger begrüßten die Besucher in der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen. Durch die Veranstaltung führte die Moderatorin Eva-Maria Cattoen vom Ingenieurbüro LechtAlps.

Der Wildökologe und Luchsexperte Andreas Kranz stellte die scheue Wildkatze vor und erzählte von seinen Erfahrungen mit der Luchsrückkehr in Österreich. Über 150 Schüler der LFS Hohenlehen und Schülerinnen der LFS Unterleiten erhielten Einblicke in die Lebensweise des heimlichen Waldbewohners und hatten die Gelegenheit, den referierenden Wildbiologen alle Fragen zur seltenen Wildkatze zu stellen. In den Nachbarregionen Nationalpark Kalkalpen und in den Wildalpen leben einige wenige Exemplare. Der Nachwuchs blieb jedoch in den vergangenen Jahren aus.

Im Anschluss diskutierten lokale Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft und Jagd bei einer Podiumsdiskussion über Möglichkeiten des Zusammenlebens mit dem Luchs in unserer Kulturlandschaft. Bisher gab es in der Region durch Luchse keine Nutztierverluste und auch in Gebieten mit dauerhafter Luchspräsenz sind diese selten. Mögliches Konfliktpotenzial sieht dagegen die Jägerschaft. Durch die Anwesenheit des Beutegreifers würde die Bejagung des Wildes schwieriger werden. Der Wildbiologe verwies darauf, dass Jagd und Luchs nebeneinander existieren können und in Österreichs Nachbarländern Wiederansiedlungsprojekte aktiv von der Jägerschaft vorangetrieben werden.

Wildökologe Andreas Kranz beschrieb in seinem Vortrag die Erkennungsmerkmale des Luchses. Foto: Lucas Ende

In den abschließenden Beiträgen durch die Klassensprecherinnen und Klassensprecher zeigte sich, dass die Jugend ein Zusammenleben für möglich hält und der Luchs auch bei uns Platz haben sollte. Insgesamt ist der Luchs in Österreich weiterhin stark gefährdet. Aus diesem Grund strebt das Projektkonsortium „Aktionsplan Luchs in Österreich“, bestehend aus Naturschutzbund Österreich, Österreichischen Bundesforsten, Stadt Wien und WWF, an, gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern das Überleben des Luchses in Österreich langfristig zu sichern. Inspiriert durch Artenschutzprojekte zum Luchs in Deutschland, Italien und Slowenien entstand im Jahr 2022 die Idee zu diesem Vorprojekt, in dem alle relevanten Interessensgruppen von Anfang an eingebunden werden, um ihre Interessen berücksichtigen zu können. Das Projektgebiet umfasst dabei die Nördlichen Kalkalpen in den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich. Ziel des Projekts ist es, gemeinsam Inhalte und Maßnahmen für ein Folgeprojekt zu entwickeln, um unter breiter Beteiligung eine langfristig sich selbst erhaltende Population des Luchses im Projektgebiet zu ermöglichen.