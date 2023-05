Radlobby Ybbstal lädt zum Treffen am ersten Juni

Zehn Jahre war Gunnar Scholz die treibende Kraft der Radlobby Ybbstal. Wie die NÖN berichtete, zog sich Scholz nun aber von dieser Tätigkeit zurück. Es sei viel erreicht worden, aber es brauche weiterhin engagierte Personen, die sich für Verbesserungen im Alltagsradverkehr einsetzen, heißt es seitens der Radlobby. Die Alltagsradler nennen Gefahrenstellen, die es zu entschärft gilt. Weiters seien sichere und komfortable Radabstellplätze ein wichtiger Punkt, meinen die Radaktivisten. Auch die Mitnahme von Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln sei im Ybbstal noch ein schwieriges Thema.

Um sich neu aufzustellen, lädt die Radlobby Ybbstal am 1. Juni, 19 Uhr, zu einem Treffen ins Volksheim am Hohen Markt in Waidhofen ein, um sich und ihre Aufgaben vorzustellen. Aktuelle Projekte im Ybbstal, aber auch Anliegen und Vorschläge zur Verbesserung der Situation für Alltagsradler werden besprochen.

Die Radlobby lädt alle Interessierten zu dem Treffen ein. Es werden auch noch Personen gesucht, die sich aktiv bei der Radlobby einbringen möchten.

