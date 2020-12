In der Gemeinde Kematen wurden im heurigen Sommer und Herbst Arbeiten zum Ausbau des Trinkwasserleitungsnetzes durchgeführt. Mit der Fertigstellung des Projekts ist nun zukünftig eine stabile Trinkwasserversorgung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Wasserknappheit vor allem in Streulagen

In vielen Streulagen ist in den letzten Jahren das Wasser durch lange Trockenperioden knapp geworden, was eine Erweiterung der Trinkwasserversorgung nötig machte. Im ländlichen Gebiet wurde im Bereich Hausleiten, Wollmersdorf und Stritzlhof der Trinkwasserleitungs-Ringschluss fertiggestellt. Die entsprechenden Arbeiten wurden mit Unterstützung der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) durchgeführt. Finanziert wurde das Projekt auch mit Mitteln aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Landes NÖ, das ins Leben gerufen wurde, um in Zeiten der Coronakrise die regionale Wirtschaft zu stimulieren. Der Gemeinde Kematen standen dabei insgesamt 275.295 Euro zur Verfügung.

„Der Ausbau der Trinkwasserversorgung ist eine notwendige Anpassung an den Klimawandel, der auch bei uns immer stärker spürbar wird.“ Bürgermeisterin Juliana Günther

Somit ist zukünftig mittels Ringschlüssen eine stabile Versorgung von Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben im ganzen Gemeindegebiet mit Trinkwasser aus Waidhofen sichergestellt. Gleichzeitig wurde in den Künetten eine Leerverrohrung für den zukünftigen Ausbau für Lichtwellenleiter verlegt.

„Die Trockenheit der letzten Jahre machte den Ausbau der Trinkwasserversorgung in unserer Gemeinde notwendig. Neben der Freude, dass wir nun allen gutes und vor allem auch genug Trinkwasser anbieten können, ist dieser Ausbau eine notwendige Anpassung an den Klimawandel, der auch bei uns immer stärker spürbar wird“, sagt Bürgermeisterin Juliana Günther und unterstreicht die Bedeutung dieser Maßnahmen für die Gemeinde Kematen.