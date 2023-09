Waidhofen/Ybbs justiert bei Abschaltung der Straßenbeleuchtung nach

Seit Juni dieses Jahres setzt die Stadt Waidhofen die Initiative „Licht aus ab 23.00 Uhr“ um. Wo immer es als sicherheitstechnisch möglich erachtet worden war, wurde die öffentliche Straßenbeleuchtung im Gemeindegbiet zurückgenommen. Konkret geht es um 120 Straßenzüge und öffentliche Plätze in der Stadt und den Ortsteilen.

Nach gut drei Monaten und einer ersten Evaluierung justiert die Stadtregierung nun nach. „Es hat sich gezeigt, dass an bestimmten Orten durch die Abschaltung Einschränkungen die Folge waren“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Der größte Kritikpunkt sei dabei die zu frühe Abschaltung ab 23 Uhr gewesen. „Diese verlegen wir ab Mitte Oktober auf 0.00 Uhr zurück“, berichtet der Stadtchef.

Stadtrat Martin Dowalil, Doris Teufel (Bauamt) und Bürgermeister Werner Krammer (von links) in der Allee, wo künftig auch nachts wieder die Straßenbeleuchtung an sein wird. Foto: Magistrat

An bestimmten Orten wird wiederum von einer gänzlichen Abschaltung auf eine Notbeleuchtung umgestellt, so zum Beispiel beim Schillerpark, beim Parkplatz des Union-Sportzentrums und beim Wenzl-Parkplatz. Vollständig zurückgenommen wurde die Abschaltung in der Allee, da diese auch nachts häufig von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Kreisverkehre und Schutzwege bleiben ohnehin während der gesamten Nacht beleuchtet.

Die Umstellung auf 0.00 Uhr beginnt Mitte Oktober und wird Schritt für Schritt vorgenommen. Welche Straßenbeleuchtungen in der Zeit von 0.00 bis 4 Uhr abgeschaltet sind, kann man auf www.waidhofen.at/licht-aus nachlesen.

Mit der Initiative „Licht aus ab 23.00 Uhr“ will die Stadt Waidhofen einerseits Energie sparen, andererseits aber auch der Tatsache entgegenwirken, dass sich künstliche Lichtquellen negativ auf Umwelt und Lebewesen auswirken. Nachtaktive Insekten und andere Lebewesen sollen durch das Abschalten der Außenbeleuchtung geschützt werden. Aber auch für die Gesundheit der Menschen ist eine dunkle Nacht durchaus positiv. Die Stadt Waidhofen schließt sich mit den gesetzten Maßnahmen auch der jährlichen „Earth Night“ an, die heuer am 15. September stattfand.