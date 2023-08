Pflasterbaustellen in der Waidhofner Innenstadt fertig

Zeitgerecht abgeschlossen werden konnten die beiden Pflasterbaustellen in der Waidhofner Innenstadt. Wie die NÖN berichtete, wurden über den Sommer wieder Instandhaltungsarbeiten am Innenstadtpflaster vorgenommen. Die Arbeiten am Oberen Stadtplatz zwischen Schuhhaus Watzinger und Raiffeisenbank wurden bereits Anfang der vergangenen Woche abgeschlossen. Die Sanierungsarbeiten am Unteren Stadtplatz im Bereich des Raiffeisen-Reisebüros wurden dann gegen Ende der Woche finalisiert.

Die Pflasterbaustelle am Oberen Stadtplatz war bereits Anfang der Vorwoche fertig. Foto: Kössl

Wie die NÖN berichtete, sorgten die beiden parallelen Baustellen in der Innenstadt für einigen Unmut, auch weil dadurch wieder Parkplätze in der Innenstadt fehlten. Am Magistrat Waidhofen argumentierte man die zwei parallelen Baustellen im Sommer mit einer Bauzeitverkürzung von ursprünglich zwölf auf sechs Wochen. Damit habe man die Beeinträchtigungen in der Innenstadt minimieren können, heißt es.

Eine neue Privatbaustelle wurde nun am Oberen Stadtplatz eröffnet. Foto: Kössl

Am Donnerstag der Vorwoche wurde allerdings bereits die nächste Baustelle in der Innenstadt eröffnet. Am Oberen Stadtplatz wurde ein mächtiger Baukran aufgestellt. Dabei handle es sich um eine Privatbaustelle, hält Bürgermeister Werner Krammer fest. Diese sei bis Dezember beantragt. „Die Baustelle wurde mit dem Stadtmarketing und dem Wirtschaftsbund abgeklärt. Natürlich ist das ein sensibler Bereich und es wird darauf geachtet, die Belastung auf ein Minimum zu beschränken“, sagt der Stadtchef. „Aber wir sind natürlich auch froh, wenn Private in der Innenstadt investieren.“