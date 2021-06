Im Juni 2017 startete die Stadt Waidhofen gemeinsam mit der Firma cima einen einjährigen Prozess, um Leerstände am Hohen Markt zu vermindern und der Fußgängerzone neues Leben einzuhauchen. Dafür wurde der Stadtteil städtebaulich und wirtschaftlich analysiert und zehn Maßnahmenempfehlungen wurden abgegeben.

Man sei noch immer daran, diesen Handels- und Maßnahmenplan abzuarbeiten, berichtete Bürgermeister Werner Krammer (WVP) am Samstagvormittag bei einem Pressegespräch am Hohen Markt und führte aus, welche Punkte schon erledigt wurden.

So wurden ein Innenstadtkoordinator bestellt – eine Funktion, die derzeit von Johann Stixenberger ausgeübt wird – und im Rahmen des Stadtprojekts 2.0 von Architekt Ernst Beneder eine Gestaltungsstudie erstellt. Eine neue Pflasterung und eine ansprechende Stadtmöblierung folgten.

„Der Hohe Markt verdient nach wie vor unsere besondere Aufmerksamkeit.“ Stadtchef Werner Krammer

Weiters wurden ein Mietzuschuss eingeführt und eine Fassadenaktion ins Leben gerufen, die Leitimmobilien im Stadtteil identifiziert und spezielle Förderungen für die Entwicklung derselben ausgearbeitet. Die Parkplatzsituation wurde erhoben und mit den Projekten beim Lokalbahnhof und am Beta-Campus innerstädtisches Wohnen auf Schiene gebracht. „Es handelt sich hier um einen laufenden Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist“, sagte der Stadtchef. „Der Hohe Markt verdient nach wie vor unsere besondere Aufmerksamkeit.“

Gescheitert sei der Versuch, verstärkt Handelsbetriebe in den Stadtteil zu bekommen, hielt Krammer fest. Aus diesem Grund wolle man den Hohen Markt nun mehr in Richtung Dienstleistung und Wohnen positionieren. „Man muss Dinge ausprobieren, wenn sie aber nicht funktionieren, den Mut haben, einen Richtungswechsel zu vollziehen“, sagte der Bürgermeister. Die Neupositionierung sei jedenfalls bereits gut angelaufen.

Neue Dienstleister

So kamen zu den bereits vorhandenen Handelsunternehmen am Hohen Markt jüngst die Regionalhütte von Florian Fuchsluger und ein Handy-Shop hinzu. Mit dem Grafik-, Design- und Kommunikationsbüro von Karin Wedl (Formfroh), der LeseWerkstatt „lirum-larum-lesespiel“ von Petra Forster sowie dem Fotostudio Vollmann gab es zuletzt auch drei Neuzugänge am Dienstleistungssektor.

Im Wohnbereich ist Christoph Dahdal gerade dabei, das ehemalige Geschäftslokal Cecil im Erdgeschoß seines Hauses in eine 80 Quadratmeter große Innenstadtwohnung umzubauen. Auch im Haus von Peter Schröding gegenüber entstehen im Obergeschoß Wohnungen. „Wir haben erkannt, dass es am Hohen Markt eine Änderung der Ausrichtung braucht und rechtzeitig gehandelt“, sagt Innenstadtkoordinator Johann Stixenberger.

35 Arbeitsplätze im „Weißen Rössl“

„Ich bin mir sicher, dass dieser Bereich in einigen Jahren ein belebtes Wohn- und Dienstleistungsquartier sein wird.“ Als nächster Schritt soll nun ein Positionierungskonzept in Richtung Wohnen folgen, mit dem man gezielt Hausbesitzer ansprechen möchte.

Mit dem Umbau des ehemaligen „Weißen Rössels“ durch den Verein Zukunft wird einer der Leitimmobilien am Hohen Markt gerade neues Leben eingehaucht. Neben den SPÖ-nahen Vereinen, die weiterhin hier Platz haben werden, wird auch eine Gruppenarztpraxis und eine Wirtschaftsprüferkanzlei in das Gebäude einziehen. Auch die Volkshilfe wird ein Büro am Standort bekommen. Die Fertigstellung sei im Frühjahr 2022 geplant, berichtete Stadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ). „35 Arbeitsplätze werden hier ein Frequenzbringer sein.“