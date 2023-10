Waidhofner Wochenmarkt wurde nach hinten verlegt

Der Brand am Oberen Stadtplatz, von dem zwei Altstadthäuser betroffen waren (die NÖN berichtete), hat nun dazu geführt, dass der Waidhofner Wochenmarkt weiter Richtung Stadtpfarrkirche gewandert ist. Bereits Ende August mit dem Aufstellen des Krans am Oberen Stadtplatz für die Renovierung des einen Altstadthauses reduzierte sich die Fläche für die Marktstände rechts vor der Mariensäule. Manche Marktstände wanderten auf die linke Straßenseite. Da durch den Brand nun auch bei dem Altstadthaus davor Dachsanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen, schrumpft der Platz weiter. Seit Dienstag der Vorwoche beginnt der Wochenmarkt deshalb erst bei der Mariensäule.

Foto: Kössl

Bereits mit der Einrichtung der ersten Baustelle am Oberen Stadtplatz sollte der Wochenmarkt Richtung Stadtpfarrkirche verschoben werden. Manche Marktfahrer wollten dies aber nicht und weigerten sich, ihre Stände weiter hinten aufzubauen. Nun seien die Marktfahrer selbst mit dem Vorschlag, den Markt nach hinten zu verlegen, an die Stadt herangetreten, berichtete Bürgermeister Werner Krammer (WVP) bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. „Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass die Marktfahrer selbst diese Notwendigkeit erkennen. Nun dürfte es bei einem Großteil so weit sein und darum kommen wir den Anregungen sehr gerne nach.“

Geht es nach dem Stadtchef, soll der Wochenmarkt, sobald die Baustellen weg sind, wieder an seinen ursprünglichen Standort auf die rechte Seite wandern. „Es hat sich gezeigt, dass die gegenüberliegende Seite mit den Autos nicht optimal ist“, sagt er.