Ausstellung in Waidhofen an der Ybbs ging mit Gesprächsrunde zu Ende

Was macht den Zauber der Waidhofner Innenstadt aus? Es ist das besondere Ambiente der historischen Altstadthäuser, gepaart mit moderner Architektur. Darüber waren sich die knapp 500 Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Vom Leben der alten Häuser“ im Kropfhaus am Oberen Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs einig. Dass Waidhofen in diesem Bereich über enormes Potenzial verfügt, machte die von Architektur- und Wohnbauforscherin Julia Lindenthal und der bildenden Künstlerin und Filmemacherin Susi Jirkuff gestaltete Schau deutlich.

Über viele Monate hinweg begaben sich die beiden auf Spurensuche und beförderten spannende Geschichten der alten Waidhofner Häuser zutage, wobei das Thema, wie man Leerstände und alte Baustrukturen in Zukunft gut nutzen kann, immer mitgedacht wurde. Darauf wies auch Bürgermeister Werner Krammer bei der Ausstellungseröffnung hin: „Diese historischen Bauwerke im Stadtzentrum sind das Herzstück unserer Stadt“, meinte der Stadtchef. „Das sind Schätze, die wir bewahren und einer möglichst nachhaltigen Nutzung zuführen müssen.“

Eine wesentliche Rolle bei der Bewahrung des kulturellen Erbes der Stadt spielt der Denkmalschutz. Zum Abschluss der Ausstellung widmete sich deshalb am Freitag der Vorwoche eine Expertenrunde diesem Thema. Zahlreiche Interessierte sowie Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer diskutierten mit Clemens Reinberger, Gebietsreferent des Landeskonservators für Niederösterreich, und Wojciech Czaja, Standard-Journalist und Mitglied des Waidhofner Gestaltungsbeirats, leidenschaftlich über Stadtbild, alte Häuser und neue Möglichkeiten.