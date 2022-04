Waidhofne HTL-Schüler sind First Mover

Werbung

Innovation gehört zur DNA der Waidhofner Technikerschmiede HTL. Dass Innovation und technische Ausbildung bei führenden Industriebetrieben der Region auf großes Interesse stoßen, zeigte sich vergangenen Dienstag im Rahmen der Eröffnung des „Engel – First Mover Raums“ im Werkstättentrakt der Schule.

Die Firma Engel Austria, international tätiger Hersteller von Spritzgießmaschinen und dazugehörigen Automatisierungsanlagen mit Stammsitz in Schwertberg, rüstete den „Engel Raum“ mit modernsten Maschinen und Infrastruktur aus. Dabei wurde der Werkraum Maschinenbau komplett umgebaut. Die Schüler erhalten so ihre Aufträge digital mit Hilfe von „Augmented Reality“. „16 Plätze für Grundausbildung, acht Plätze für Dreh- und Fräsmaschinen, Tablets für Werkstättenzeichnungen und Animationen sowie zwei 86-Zoll-Touchscreen-Monitore stehen auf der Inventarliste“, erläuterte Lehrer Martin Haider.

Für HTL-Direktor Harald Rebhandl ist der Raum ein weiterer Schritt, um im Technikunterricht auf Höhe der Zeit zu bleiben. „Wir sind froh, Partner wie die Firma Engel zu haben, die uns mit modernsten Maschinen versorgen, und dass wir sie mit qualifizierten Technikern versorgen können.“

„Wir freuen uns über jeden Techniker aus Waidhofen und bieten im Gegenzug zahlreiche berufliche Entwicklungschancen.“

Harald Fraueneder, Engel-Technikleiter in Schwertberg, betonte den Wert der Zusammenarbeit: „Wir haben weltweit 7.000 Mitarbeiter, 3.700 davon in Österreich, wobei 80 % unserer Beschäftigten HTL-Absolventen sind.“ Für Herbert Zeidl hofer, Technikleiter im Werk St. Valentin, und Klaus Mittmannsgruber (Vertrieb Österreich) ist das Niveau der Waidhofner HTL vorbildlich: „Wir freuen uns über jeden Techniker aus Waidhofen und bieten im Gegenzug zahlreiche berufliche Entwicklungschancen.“ Media-Relations-Expertin Julia Krentl hat die Planung der Werkstätte mit der HTL durchgeführt.

Engel ist mit Standorten in Schwertberg, St. Valentin und Dietach in Österreich und mit Niederlassungen von den USA über Korea und China weltweit Weltmarktführer in ihrem Segment.

