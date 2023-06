„momo“-Betrieb in Waidhofen an der Ybbs soll weiter gehen

Der Betrieb des Lokals „momo“ in Waidhofen an der Ybbs soll weiter gehen. Wie die NÖN berichtete, ist die TS Food Plus GmbH von Ex-Skirennläufer Thomas Sykora, die das Lokal am Standort der ehemaligen Milchbar betreibt, insolvent. Am Montag wurde über das Vermögen des Unternehmens am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva betragen laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 rund 390.000 Euro. Ein Sanierungsverfahren wird nicht angestrebt.

Das „momo“ in Waidhofen werde aber auch weiterhin bestehen und für die Gäste geöffnet bleiben, sagte eine Sprecherin des Lokals am Dienstagvormittag gegenüber der NÖN. Das „momo“ laufe gut, eine Neuübernahme werde angestrebt. Genauere Infos daszu gab es allerdings noch nicht. Der Betrieb läuft derzeit weiter.

Neben der TS Food Plus GmbH wurden am Montag auch über das Vermögen der TS Food Plus GmbH & Co. KG und der Sykora GmbH Konkursverfahren eröffnet. Mit diesen beiden Firmen betreibt der ehemalige Skiprofi die Lokale „my Indigo Lentia City“ in Linz und „my Indigo PlusCity“ in Pasching als Franchise. In Summe betragen die Passiva rund 1,1 Millionen Euro.