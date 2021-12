Ybbsitz: Betrieb der Seisenbacher GmbH soll weitergehen

Die Seisenbacher GmbH ist insolvent. Wie die NÖN berichtete, wurde über das Vermögen des im Wirtschaftspark Ybbstal angesiedelten Unternehmens aufgrund eines Eigenantrags am Dienstag der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Rund 210 Gläubiger und 83 Arbeitnehmer sind betroffen, berichteten Creditreform und AKV. Die Aktiva werden von den Kreditschutzverbänden mit 4,2 Millionen Euro (freies Vermögen), die Passiva mit 17,6 (Creditreform) bzw. 23,1 Millionen Euro (AKV) beziffert. Die unterschiedliche Darstellung liegt daran, dass der AKV die mit Sicherheiten unterlegten Passiva berücksichtigt, während Creditreform diese bereits abgezogen hat.

„Die Insolvenz der US-Tochtergesellschaft hat Reduktion oder Streichung der Versicherungsdeckungen geführt“ Seisenbacher-Geschäftsführer Werner Pumhösel

Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform in der Lieferkettenthematik, in der Streichung von Versicherungsdeckungen infolge der Insolvenz der US-Tochtergesellschaft sowie generell in der aktuellen Volatilität der Wirtschaft. „Die Insolvenz der US-Tochtergesellschaft hat – verstärkt durch den Beginn der Covid-19-Pandemie – zur Reduktion oder Streichung der Versicherungsdeckungen geführt“, führt Seisenbacher-Geschäftsführer Werner Pumhösel aus. „Die Volatilität in der Verfügbarkeit und bei den Materialpreisen in den Lieferketten hat sich durch verschiedenste Materialgruppen gezogen – von Halbleitern über Kunststoffe bis hin zu Aluminium bzw. Halbzeugen aus Aluminium.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Zeitlich war es uns nicht mehr möglich, Alternativen zu finden.“

Werner Pumhösel

Außergerichtliche Restrukturierungs- und Sanierungsversuche scheiterten zuletzt. „Konkret war es unverständlicherweise die Refinanzierung der Verbindlichkeiten für die Liegenschaften, an der dies gescheitert ist“, sagt Pumhösel. „Zeitlich war es uns nicht mehr möglich, Alternativen zu finden.“ Man wolle das Unternehmen aber natürlich weiterführen, hält der Geschäftsführer fest. Die Arbeitsplätze aller 83 Mitarbeiter sollen erhalten bleiben. „Ein entsprechender Sanierungsplan, welcher auch die bereits ergriffenen bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen und die Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter berücksichtigt, wurde dazu bereits gemeinsam mit Experten erstellt.“

Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen drei Jahren, angeboten. Zum Insolvenzverwalter wurde der Scheibbser Rechtsanwalt Christian Kies bestellt. Die Prüfungstagsatzung findet am 25. Jänner statt, die Sanierungsplantagsatzung am 22. Februar.

Fokus auf Kern-Produkte, Wachstum nach Sanierung

Seit 2017, als mit der Interieur-Gestaltung für die Deutsche Bahn der bis dato größte Auftrag in der Firmengeschichte eingefahren werden konnte, habe sich das Wachstum des Unternehmens entsprechend gut entwickelt, sagt Pumhösel. „Die Umsatzzuwächse – natürlich auch zum damaligen Zeitpunkt die USA berücksichtigend – waren im gut zweistelligen Prozentbereich. Wie immer muss Wachstum aber auch finanziert werden. Speziell der Aufbau in den USA hat viel Zeit und Geld gekostet und auch viele Ressourcen aus Österreich heraus benötigt. Wir fokussieren uns nun auf unser Kern-Produktportfolio, entwickeln dieses weiter und planen auch, in den kommenden Jahren – nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung – wieder zu wachsen.“